Recoger lo que deja Best Buy

La salida de la empresa Best Buy de México es atribuible únicamente a su fracaso. La pandemia no fue exclusiva para ella. Este colapso hace recordar los de previas empresas de comercio al menudeo en México: JC Penney, Auchan y Carrefour. Vaya, hasta la marca Saks Fifth Ave. fracasó estos meses, a decir del cierre de su emblemática tienda de Polanco que, bajo el paraguas de Grupo Carso, de Carlos Slim, tuvo que ser reconfigurada a una cosa nueva llamada Sanborns Home & Fashion.

Vender al consumidor mexicano no es cualquier cosa. Esta es la nación de las tandas, los pagos chiquitos y los meses sin intereses. Best Buy pasó por alto que los canales de vinculación con el cliente en México son distintos a los estadounidenses. Su insistencia en replicar aquí lo que hace en Houston o en Washington le llevó al fracaso. Quienes visitamos y compramos en sus unidades en Estados Unidos pudimos observar las enormes filas que solían tener allá; un gran éxito, con verdaderas hordas de clientes queriendo comprar en momentos de ofertas especiales, algo que prácticamente nunca supo emular en nuestro país.

El segmento que deja Best Buy en México será cabal y rápidamente aprovechado por una multiplicidad de oferentes de productos similares: Liverpool, Elektra, Sam’s Club, Coppel, El Palacio de Hierro, Costco, y varias cadenas más. Ayer Ricardo Salinas Pliego ya deseaba “buen regreso a casa” a esa empresa estadounidense, mientras señaló que, en su compañía, Elektra, “no nos rajamos, nos quedamos a mantener empleos y servicios, estamos con ustedes mexicanos”.

El Buen Fin este año ha resultado en cifras récord de ventas, con 20 por ciento de incremento para totalizar más de 141 mil millones de pesos, sólo durante esos días, a pesar de la pandemia y de los cierres de comercios que hemos vivido. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) que preside Vicente Yáñez reportó que en octubre experimentó un alza de 5.5 por ciento en tiendas totales y de 2.8 por ciento en tiendas iguales respecto del mismo mes del año pasado. Asimismo, el Inegi había reportado que el consumo privado está en recuperación notoriamente desde agosto, con 1.8 por ciento de incremento en el último dato revelado, si bien todavía falta que ese indicador regrese a los niveles anteriores a la pandemia.

Best Buy deja una enorme lección: las empresas mexicanas no lo están haciendo nada mal. Aprendamos.

ORBIA

Daniel Martínez-Valle, uno de los CEOs más brillantes de México, que encabeza Orbia, lanzó finalmente ayer un fondo de capital de riesgo empresarial. La primera inversión será en SeeTree, la firma de Israel Talpaz, con tres millones de dólares.

Esta empresa podrá vender sus soluciones de agricultura digital a Netafim, la filial de Orbia especializada en agricultura de precisión.

POR CARLOS MOTA

