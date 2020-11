Una agenda afirmativa

"Cuando los ciudadanos participan y se organizan se constituyen en un gran activo social. Cuando las organizaciones de la sociedad civil se movilizan, se pone en marcha un verdadero cambio social. La verdadera transformación se da en las personas y con sus organizaciones, al exigir y reclamar a las autoridades y a los partidos políticos, el cumplimiento de su mandato y de sus responsabilidades de representación. Por eso cuando el gobierno no busca el bien común y los partidos no representan a la sociedad, es momento que éstos se alineen al pueblo y no el pueblo se alinee con ellos. Se necesita promover una agenda positiva, que construya futuro y genere confianza. Los sí, no necesitan convencimiento, por el contrario los no, las mentiras y la manipulación siempre generarán resistencia."



POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE