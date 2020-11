La NFL y la TV abierta

TV Azteca no renovó el contrato para transmitir la NFL y se murieron muchos años de tradición deportiva. Televisa lo sigue haciendo, aunque con nuevos experimentos: renovarse o morir.

Sinceramente la NFL, al igual que los deportes estadounidenses que se transmiten en televisión abierta, nunca han dado ratings espectaculares, todo lo contrario. Para que ustedes se den una idea, el domingo pasado, 8 de noviembre, la película Pedro Navajas tuvo prácticamente ¡seis veces más de audiencia! que la mezcla de juegos en el espacio llamado “Blitz” de Galavisión. De hecho, dicho nuevo ejercicio televisivo resultó lo menos visto de ese día en la programación de la señal que se ve en el Canal 9; sí, lo menos visto.

Y aunque pudiera parecer contradictorio, no todo se trata de rating en los medios masivos de comunicación. La no tan popular NFL en televisión abierta, le es importante.

La liga de futbol americano profesional de Estados Unidos tiene un arraigo muy fuerte, con una importante cantidad de aficionados en México. Imposible comparar su popularidad con la del balompié; sin embargo, la NFL tiene vínculos muy fuertes que significan una gran identificación y sentido de pertenencia con cientos de miles de paisanos. Eso es muy valioso para cualquier medio de comunicación.

Es curioso, pero existen muchos que sienten los colores de los Patriotas, Vaqueros, Acereros, etc., con la misma fuerza que los siente un tapatío por las Chivas de Guadalajara, sin ni siquiera haber pisado en su vida Boston, Dallas o Pittsburgh. Amor sincero, fiel e inamovible.

Basta con observar la cantidad de ropa de la NFL (original y pirata) que circula por todas las ciudades de México. Algunos las usan por pura coincidencia, nada más para taparse, pero la gran mayoría la porta con orgullo, sintiéndose, con toda justicia, como miembro de la afición de un equipo que, por ejemplo, tiene su sede en la lejanísima ciudad de Chicago. En ese escudo varios han encontrado su sentido de pertenencia.

Lo que pasa es que ya son muchos años en los que la televisión ha transmitido la NFL en nuestro país. El tiempo ha permitido ya que la afición se transmita de generación a generación. Para muchas familias, la NFL es parte de su historia, de sus rituales dominicales, de su más feliz convivencia.

No hay que dejar de lado el gran esfuerzo de esta liga por penetrar en el mercado mexicano con múltiples acciones, y del natural impacto de la TV de paga, así como de las plataformas digitales.

Aunque no tenga un gran éxito en números de rating, la NFL en la TV abierta mexicana cuenta con un considerable público cautivo, fiel, y con una relevante cantidad de patrocinadores que se han subido a esta liga, conscientes de la personalidad que adquieren sus productos, al ser parte de un deporte que genera una fortísima pasión entre muchos aficionados.

No, no todo es rating, no todo es cantidad de telespectadores, también existe para con las audiencias la sensación de pertenencia, la fidelidad con una señal, el prestigio, y el saber ofertar espacios publicitarios a clientes muy específicos.

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA