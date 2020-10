Cuando todo es justificable desde el poder

La mayoría que ostenta el régimen en el Congreso Federal ha sido contraproducente para México. En administraciones pasadas, a pesar de sus limitaciones y mezquindades, las principales fuerzas representadas en las cámaras propiciaron equilibrios que permitieron fincar límites a los deseos del Ejecutivo. Zedillo, Fox, Calderón y Peña sortearon turbulencias para sacar adelante sus agendas ante el Legislativo y eso permitió restarle fuerza al presidencialismo, un avance indiscutible en la vida democrática del país. Cumplidos 22 de los 72 meses que tiene el sexenio hay elementos objetivos que nos permiten establecer que padecemos una regresión al autoritarismo del que se pretendió escapar. Lista de algunos hechos:

1) A unas horas de que el huracán Delta impactara en la península de Yucatán, se votaba en San Lázaro la desaparición de más de 100 fondos y fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que destinaba 3 mil 800 millones de pesos para enfrentar emergencias producidas por catástrofes naturales. Morena mostró la obediencia ciega que exige AMLO a sus incondicionales.

2) Con casi 83 mil muertes por COVID-19 reconocidas oficialmente en México, no hay responsables por las malas decisiones y el desdén con el que se enfrenta la pandemia sobrepasó la frontera del cinismo por parte de Hugo López-Gatell.

3) Se negoció la ley y se violentó el procedimiento constitucional para permitir a Emilio Lozoya Austin no pisar la cárcel a cambio de tejer un drama basado en dichos no probados.

4) Se humilló a las Fuerzas Armadas y declinó ejercer el Estado de Derecho para liberar al hijo del Chapo Guzmán durante un operativo mal ejecutado en octubre de 2019.

5) Tras el triste papel de la mayoría de los ministros de la Corte para declarar constitucional una consulta popular encaminada a preguntar si se aplica o no la ley a cinco expresidentes, ahora se pretende hacer una reforma a la Carta Magna para empalmar las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021 a la consulta, cuyo resultado no será eficaz para juzgar presuntos ilícitos que, en su mayoría, ya habrían prescrito o no se podrán probar. El país no va bien y la autocomplacencia de la 4T los hace incapaces de ejercer autocrítica para recomponer el camino. Ese cheque en blanco entregado a Andrés Manuel López Obrador en 2018 podría ser una lección aprendida y reversible con el voto el año próximo. Un Presidente sin balances, comienza justificando todo y acaba siendo absoluto.

El Poder Judicial de la Federación está inmerso en ese indeseable contexto de darle sentido político a sus decisiones. Ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral se suma a la polémica con la filtración del proyecto de resolución del magistrado presidente Felipe Fuentes, que proponía tirar la encuesta de Morena para elegir a su nuevo líder nacional. Ese entorno provocó forcejeos de último momento, otro fallo digno de la sospecha que tiende su manto sobre juzgadores federales.

POR ENRIQUE RODRÍGUEZ

ENROMA27@GMAIL.COM

@JENROMA27