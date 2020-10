Extinción de fideicomisos: no todos apestaban a corrupción

“Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen”.

—Antonio Gala, dramaturgo español.

La extinción de los fideicomisos ha generado una serie de reacciones y protestas por parte de científicos, creadores, intelectuales, cineastas y líderes políticos porque sus actividades se verán afectadas con la burocratización que pueden tener los apoyos que estaban recibiendo.

Científicos como Julieta Fierro, Antonio Lazcano y Gerardo Herrera Corral además de representantes del cine como el actor Gael García Bernal y el director Guillermo del Toro, cuestionaron la decisión de Morena de eliminar los fideicomisos de estas disciplinas.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pidió a nombre de más de 20 instituciones vinculadas al cine, que todos los acuerdos logrados durante las mesas de diálogo, en las que el diputado Mario Delgado se comprometió, no solo a preservar el FIDECINE, sino a incrementar sus recursos. Por separado, la Coparmex afirmó que los “cortes a machetazos” no son estratégicos, ya que para esta acción no se realizó un análisis profundo y adecuado sobre la rentabilidad social de los fideicomisos

Los fideicomisos, en casos considerados como oscuros, tramposos y que beneficiaban solamente a líderes políticos como fue en su momento el caso de los apoyos al campo que dirigentes de la CNC del talante delincuencial de Heladio Ramírez o Gerardo Sánchez García, por supuesto que justifican su desaparición.

La afirmación anterior se confirma con las revisiones de las cuentas públicas de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, en donde se encontró un hoyo en los recursos de los fideicomisos, con observaciones por subsanar que superan los 32 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Al menos dos terceras partes de los montos observados, 21 mil 566 millones de pesos, corresponden a recursos destinados a afrontar los daños ocasionados por emergencias o desastres naturales como huracanes y los sismos de 2017 que afectaron el sur y centro del país.

Los fideicomisos son mecanismos que fueron creados con la intención de obtener desarrollo económico y social, así como para financiar investigaciones en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura, no obstante, casi desde su creación destacaron por su opacidad y discrecionalidad.

Es decir, los fideicomisos apestaban a corrupción y abatirla es la bandera y el símbolo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ello, su empeño en su desaparición, no así a los apoyos a los deportistas, científicos e investigadores, de acuerdo con sus propias palabras.

Aunque la promesa de que continuarán los apoyos no parece ser suficiente para los beneficiarios, pues aseguran que nada garantiza su continuidad, que no se ha explicado la forma para acceder a los mismos, entre otras dudas.

Esta comunidad compuesta por científicos, artistas, cineastas, investigadores… ha manifestado que se sienten engañados por el parlamento abierto que se realizó previo a la desaparición, pero tendrían que tomar en cuenta, que en ese momento aún no nos encontrábamos en una pandemia mundial.

El presidente López Obrador ha afirmado que los apoyo seguirán, per la realidad es que no basta su palabra, de mucho serviría que se fincaran las bases y los reglamentos para acceder a ellos.

Porque si bien hubo opacidad y corrupción, también muchos de estos recursos han resultado fundamentales para la investigación científica y tecnología, así como para el desarrollo de las artes y el deporte de mexicanos desatacados.

Andrés Manuel López Obrador Foto: Cuartoscuro

Durazo a Sonora: la crítica de los amargados y de los sensacionalistas

En su visita a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la inminencia de que su secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño renuncie al cargo por su pretensión política de ser candidato al gobierno de su entidad natal, anhelo que forjó al lado de Luis Donaldo Colosio, y que el tiempo le concede la oportunidad de convertir en realidad su sueño, reconoció el tabasqueño la entrega y lealtad que ha puesto el funcionario en el desempeño del encargo que tal vez sea el más complejo actualmente de la administración pública federal.

Bien lo comentó Federico Arreola, los críticos de oficio del tema de la seguridad pública, como regularmente carecen de información confiables y suelen escribir narrativas fantasiosas, se han lanzado contra el sonorense Alfonso Durazo.

Dice Arreola:

“Qué cantidad de mierda le ha lanzado De Mauleón al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, solo porque este ha admitido su legítimo derecho a buscar la gubernatura de Sonora y porque el presidente ha elogiado su trabajo.

La culpa la tiene Durazo. Y es que no fue lo suficientemente sabio como para imitar al más conocido —y desprestigiado— de sus antecesores, Genaro García Luna, quien no perseguía, sino pactaba con los grandes capos de la droga, como El Chapo Guzmán, y por lo tanto le quedaba tiempo de sobra para dedicarlo a cachondear columnistas.

Las cosas, como son, el columnismo mexicano tiene diarrea porque con la 4T ha perdido privilegios.

De ahí la mierda —perdón, la popó— que desde hace rato le tiran a Durazo no pocos columnistas desde las páginas de los diarios.”

Y no solamente los periodistas “especializados” en temas de seguridad pública como Héctor de Mauleón, sino que también políticos de cañería como Ernesto Gándara y Rodrigo Flores, dirigente del Partido del Trabajo en Sonora atacan con todo a Durazo.

El dirigente petista en el estado natal de políticos como Luis Donaldo Colosio, aseguró de una manera por demás temeraria ya que la propia aludida no se ha pronunciado explícita y públicamente al respecto, lo siguiente:

“…la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, dejará dicho cargo para ser la abanderada del PT en busca de la gubernatura de la entidad.

Así lo aseguró el dirigente petista en entrevista para un medio local, en la cual destacó que la medallista olímpica, participará en el proceso de elección interno del partido, en el cual se definirá al candidato del partido en los comicios estatales.”

Y terminó asegurando:

“Ella va a participar, sigue aspirando a ser gobernadora de Sonora, mediante la coalición, por medio del PT, vamos a esperar qué mecanismo que se utilizará para designar un candidato, pero nuestra propuesta es firme, es Ana Gabriela Guevara”.

Los sondeos más recientes dan a Alfonso Durazo un porcentaje tan alto de intención de voto a su favor (cerca de 45%) que ni juntos Gándara del PRI (que tiene apenas un 11%) y Guevara (con apenas un registro del 8%) alcanzan una cifra que supere a la aceptación que sus paisanos otorgan al todavía secretario de Seguridad Pública.

Para sustituir al político nativo de Bavispe en la silla del diablo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana suenan los nombres del experimentado y reconocido general en retiro Sergio Alberto Martínez Castuera y el actual secretario de Seguridad en la CDMX, Omar García Harfuch.

Poco tendremos que vivir, a pesar del Covid-19, para ver a Alfonso Durazo como candidato de MORENA al gobierno de Sonora y, después de los comicios de junio del próximo año, como un mandatario comprometido con el proyecto social de Andrés Manuel López Obrador.

Ya falta menos.

Alfonso Durazo

Foto: Cuartoscuro

La resistencia a López Obrador avanza: Claudio X. González y Gustavo de Hoyos no son Gilberto Lozano

Acompañado de dos importantes personajes de la resistencia civil venezolana que me presentó en México en 2006 un alto funcionario de CEMEX, a quien visitaron para advertirlo de la intención de Hugo Chávez de nacionalizar la planta que la cementera mexicana tenía en el país bolivariano, (finalmente Hugo Chávez negoció con CEMEX expropiar solamente el 50% de la planta), opositores quienes se autodenominaban asesores de Manuel Rosales, candidato presidencial que compitió contra la reelección de Chávez por el partido Un Nuevo Tiempo, visité Caracas para presenciar las manifestaciones que celebrarían en las semanas siguiente.

Las expresiones de rechazo a Hugo Chávez llevaron a las calles de Caracas a más de un millón de venezolanos, cuando menos, en las dos marchas que pude presenciar en ese año.

Regresé a Venezuela en el 2012, ya cuando Chávez estaba gravemente enfermo y finalmente falleció en ese año.

El firmante histórico del Pacto de Samán de Güere ya había dejado el poder a Nicolás Maduro.

(Un 17 de diciembre de 1982 el comandante Hugo Chávez juró ante el Samán de Güere, nombre del árbol emblemático de la selva venezolana, romper las cadenas históricas de la pobreza y la miseria engendradas por el Pacto de Punto Fijo. Hugo Chávez, junto a un grupo de oficiales y suboficiales juró ante el Samán de Güere y por Bolívar. Así inició la Revolución Bolivariana.)

De Manuel Rosales a Henrique Capriles, competidor presidencial de Maduro en los años 2012 y 2013, la resistencia venezolana sigue protestando, cada vez con más peso en el ánimo de los ciudadanos, los que se quejan de la falta de trabajo, de alimentos, de persecuciones políticas y de cancelación de la democracia por medio de los fraudes electorales que comete el gobierno.

Hoy el país sudamericano vive, sin duda, uno de sus peores momentos económicos y sociales que están amplificados por los efectos de la Pandemia del Coronavirus.

Y las actuales protestas contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me recuerdan con mucha preocupación, la manera en que ha crecido la oposición venezolana, una oposición que ha logrado tener solidaridades como la de James Carter en su momento más álgido de lucha civil y electoral.

Después de conocer el contenido del documento que, lanzado por el líder de la COPARMEX Gustavo de Hoyos en su cuenta de Twitter, que, por supuesto es mucho más sustantivo que las declaraciones incoherentes y disparatadas del doctor Lozano, vocero del fantasmal FRENAAA, la polarización política en México se agranda de manera indiscutible.

De Hoyos compartió por la influyente y popular red social una carta de la organización #YoSiPorMexico, en la que “el movimiento asegura que es respaldado por 100 organizaciones y que iniciará una campaña el próximo 20 de octubre de 2020.”

La idea del movimiento es proponer una agenda nacional por el Sí, “ya basta de la polarización, ya basta de debate estériles, basta de políticos peleándose con otros políticos”.

El dirigente empresarial descartó que #YoSíPorMéxico sea, como lo calificó AMLO, sea una FRENAAA 2.

Y aprovechó dejar en claro que no busca ser candidato a la gubernatura de Baja California y que a la fecha no tiene militancia activa en ningún partido político.

En segundo lugar, #YoSíPorMéxico busca apoyar las causas ciudadanas como la democracia plena, una nueva economía incluyente que disminuya la pobreza, así como la desigualdad, tener paz, seguridad, educación, salud, los derechos sociales, el medio ambiente, la libertad, igualdad de las mujeres, combate a la corrupción y justicia.

Es momento de que en México el gobierno asuma con seriedad y responsabilidad, las expresiones de protesta social genuinas.

La situación política, económica y social que estamos viviendo, agravada por la Pandemia, es ya muy preocupante y puede desbordarse a expresiones de violencia en el momento más inesperado.

Miscelánea

1.- Otra vez el Morena y el INE salieron con la chambonada de que la encuesta para elegir a su nuevo dirigente nacional quedó empatada. Anuncian que harán una segunda vuelta en la que aparecerán solamente los nombres de Porfirio Muñoz Ledo y de Mario Delgado. Los analistas apuestan a que el resultado volverá a ser un empate y Ramírez Cuéllar seguirá al frente de Morena hasta las elecciones del 2021.

2.- Ahora resulta que los caminos de Luis Videgaray y Tomás Zerón se volverán a cruzar. Ambos cuestionados exfuncionarios se refugiaron en Israel, Zerón de hecho ya está en ese país. La pregunta es si con ese auto exilio, Videgaray evitará que lo alcance la mano justiciera de Santiago Nieto Castillo; y Zerón la del fiscal Alejandro Gertz Manero.

3.- Cada vez es más fuerte la versión de que los "aficionados" que invadieron el Estadio León después de que la Guardia Nacional reintegrara el inmueble a sus legítimos dueños, Roberto Zermeño y. Héctor González, fueron en realidad un grupo de reventadores que organizó la administración municipal del PAN que encabeza Héctor López Santillana.

Por José Luis Camacho Acevedo

@joseluiscamacho

joseluiscamacho@gmail.com