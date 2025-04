Luis Humberto Fernández impulsará agenda para sancionar delitos inmobiliarios

El diputado Luis Humberto Fernández impulsará agenda legislativa que limite la corrupción en el desarrollo inmobiliario, por lo que presentará una Iniciativa de Delitos Inmobiliarios ante la Cámara de Diputados.

El legislador explicó que se ha distorsionado el mercado y aumenta los precios de manera artificial, no por la oferta y la demanda. “Es que se adquieren terrenos con engaños y se venden inmuebles inconclusos que lesionan el patrimonio de quienes venden los terrenos y de quienes adquieren estos inmuebles.”

Fernández Fuentes señaló que esta propuesta debe incluir a funcionarios y a desarrolladores, porque son actores en la comisión de estos delitos inmobiliarios. “Corrupción inmobiliaria es igual a crimen organizado, por la estructura que se encuentra tras estos delitos”, señaló.

Afirmó que no se trata de perseguir a los desarrolladores inmobiliarios, sino de dar certeza en las inversiones, porque “la mayoría de los desarrolladores son honestos, pero hay algunos que no están haciéndolo honestamente. No se trata de inhibir la inversión del que trabaja bien, pero debe espantar al servidor público y al desarrollador que actúen en contubernio”.

Acusó que hay desarrollos inmobiliarios vacíos, “porque no están completos, porque tienen fallas estructurales, y esos mismos desarrolladores construyen en otro lado, porque no hay sanciones para quienes actúan en colusión”.

Esta iniciativa propone que haya sanciones “cuando hay colusión, cuando se obtenga un lucro indebido, porque es lo que altera el mercado y eso inhibe la inversión, pero tampoco se dan las viviendas, porque no se pueden vender, y, si se venden, es en perjuicio de quie adquiere”.

Luis Humberto Fernández apuntó que la iniciativa presentada será turnada a comisiones en las próximas semanas y propone modificaciones “al Código Penal, a la Ley de responsabilidades de servidores públicos y a la Ley sobre delincuencia organizada”

Se dijo confiado porque esta ley sea bienvenida por todos los diputados, sin importar su bancada, porque “no creemos que haya compañeros en contra de que se proteja el patrimonio de las personas”.