Temblor hoy en México: sismo de magnitud de 5.4 sacude Oaxaca

La mañana de este miércoles 5 de marzo se registró un sismo de magnitud 5.4 en Oaxaca sin que se activara la alerta sísmica y sin reportes de daños, hasta ahora. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se reportó en punto de las 03:43 horas.

De acuerdo con el SSN, el sismo se localizó a 70 kilómetros al sur de Salina Cruz; como su intensidad no rebasó los límites establecidos no se activó la alerta sísmica. El movimiento telúrico fue imperceptible para la Ciudad de México.

Mientras que a partir de las 4 de la mañana se registraron alrededor de cuatro réplicas de magnitud 4.1 en los municipios de Matías Romero, Pinotepa Nacional y Salinas Cruz. Hasta el momento protección civil no reporta daños en infraestructuras.

Noticias Relacionadas Anuncian protesta en Tlalpan por complejo en Fuentes Brotantes HOY, 5 de marzo

El Centro de Instrumentación y Registro informó que el sismo no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

Sismo en Oaxaca. Foto: SSN

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en Oaxaca y CDMX?

De acuerdo con el Gobierno de México, los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud.

Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica. Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

Dependiendo la estimación de energía del sismo.

Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.