Anuncian protesta en Tlalpan por complejo en Fuentes Brotantes HOY, 5 de marzo

Un grupo de manifestantes complicará la vialidad en Calzada de Tlalpan, a la altura de la gasolinera de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, aproximadamente a las 14:30 horas de este miércoles 5 de marzo de 2025. Los convocantes se encuentran inconformes ante la construcción de un complejo habitacional ubicado en Fuentes Brotantes.

En su mayoría vecinos, las personas que se manifestarán aseguran que la edificación provocará

Gentrificación

Colapso del drenaje

Desabasto de agua

Afectación en movilidad vehicular

"El Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan fue declarado reserva en 1936, hoy en día alberga senderos naturales, un área de juegos para niños, una zona de comida y un pequeño lago en el que viven patos, peces y tortugas. El decreto original asignaba unas 129 hectáreas", de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México.

El objetivo del parque nacional de Fuentes Brotantes es conservar los manantiales que fluyen desde las laderas de la Sierra del Ajusco-Chichinauhtzin hasta el lago que se encuentra en el centro del parque, por lo que las personas que se oponen a construir un complejo de edificios en dicho lugar se enfoca justamente en esta premisa.

Marchas y movilizaciones para HOY, 5 de marzo de 2025

MOVIMIENTO DE PUEBLOS, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS (MPCOI)

Cuauhtémoc Hora: 10:00 Lugar: Ángel de la Independencia Destino: Zócalo de la Ciudad de México Demanda: Marcha-Mitin para exigir una audiencia con el Secretario de Gobierno, ante la falta de solución a su demanda de trabajo digno en la Ciudad de México por parte de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública Posible ruta: Av. Paseo de la Reforma – Av. Juárez – Eje Central Lázaro Cárdenas – Av. 5 de Mayo – Plaza de la Constitución Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones indígenas Aforo: 400

COLECTIVAS FEMINISTAS

Cuauhtémoc Hora: 09:00 Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Exigen justicia para víctima de presunta agresión sexual por parte de un funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Observaciones: No se descarta realicen pintas durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 40

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Cuauhtémoc Hora: 10:00 Lugar: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100 Aforo: 100

COLECTIVA “SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO”

Gustavo A. Madero Hora: 15:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte Jaime Nuno No. 155, Col. Loma de la Palma, Alc. Gustavo A. Madero Demanda: Exigen justicia para víctima de violencia familiar y sentencia en contra del presunto responsable Organizaciones en apoyo: Red Jacarandas Aforo: 20

SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO (STAUACH)

Tlalpan Hora: 10:00 Lugar: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México Carretera Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines de la Montaña, Alc. Tlalpan Demanda: Exigen mejores condiciones de trabajo y respeto a la dignidad del trabajo académico Aforo: 100

YO DEFIENDO FUENTES BROTANTES

Tlalpan Hora: 14:30 Lugar: Gasolinera de Pemex “Huipulco” Calz. Tlalpan y Calz. México-Xochimilco s/n., Col. Huipulco, Alc. Tlalpan Demanda: Expresión pública en contra de las construcciones irregulares y la gentrificación en la alcaldía de Tlalpan, debido a las afectaciones que provocan en la movilidad, el abasto de agua y el colapso del drenaje Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta para el cumplimiento de sus demandas Aforo: 50

SINDICATO AMOXTLI DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PIE DE LUCHA

Cuauhtémoc Hora: 09:00 Lugar: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Solicitan una audiencia

OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO (OCNF)

Cuauhtémoc Hora: Durante el día Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Exigen a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), voten a favor del proyecto de sentencia en el Amparo Directo en Revisión 5363/2023, el cual reconoce la responsabilidad del estado mexicano en casos de feminicidio y le ordena reparar el daño a víctimas indirectas de estos crímenes; así como garantizar la no repetición de hechos, conforme a estándares internacionales Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo colectivas feministas y familiares de víctimas de feminicidio Aforo: 80

COLECTIVO “PAZ PARA LOS TOROS Y CABALLOS”

Cuauhtémoc Hora: Durante el día Lugar: Congreso de la Ciudad de México Donceles No. 14, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Se manifestarán en contra del frenó que el Poder Judicial puso al dictamen de la iniciativa ciudadana que busca prohibir las corridas de toros en el Congreso de la Ciudad de México Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales en defensa de los derechos de los animales y que realicen la misma actividad en el Tribunal Superior de la Ciudad de México (TSCDMX) Aforo: 50