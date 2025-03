Gatos terapia para internas en penal de Tepepan

Alejandra lleva 18 años en prisión por el delito de homicidio, y el amor de “Nene”, un gato blanco con negro que simula tener “orejitas”, reconoce, le hizo cambiar su forma de pensar.

Ahora a unos meses de volver a sentir la libertad “no imaginó la vida sin él, por eso me lo voy a llevar”. Incluso, “ya les pedí si me pueden regalar una mochila transportadora para que me lo lleve cuando salga”, pues “sólo somos él y yo”. “Nene”, se encuentra en la “Del Valle”, una de las tres zonas donde se resguardan un total de 36 gatos que pertenecen al área de psiquiatría del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan.

Las otras dos zonas son “Polanco y Tepito”, donde estos seres sintientes son cuidados y atendidos por Sara María Aldrete Villarreal, mejor conocida como “La Narcosatánica”, quien se hizo popular por pertenecer presuntamente a un grupo de narcotraficantes que realizaron asesinatos rituales en Matamoros, Tamaulipas.

No obstante, esa historia quedó atrás y en memoria de Tabata, una gatita que adoptó durante su estancia en diversos penales federales y la cual murió sin que pudiera despedirse de ella, ahora se dedica a concientizar a sus compañeras sobre la importancia de estos animales.

"Darles la vida de tranquilidad que se merecen"

“Cuando vienen revisiones (aquí a Tetepan) pues obvio, hasta los gatos son cateados… pero es normal, es natural, sé que estamos en una prisión”, contó Alejandra. FOTO: Especial

Y es que dejó en claro que estos animales son “una terapia” para quienes están privadas de la libertad y en ocasiones no reciben visita alguna de familiares.

“El día que todos estos reclusorios, que toda esta gente que ve a esos pobres animales, que no los atiende, se concienticen de lo que puede ayudar un gato, un perro, una paloma, o sea, las gallinas, un gallo, o sea, la vaca. El día que ellos de verdad sepan lo que es de terapia para nosotros, para nosotras, para nosotres… Ese día yo creo que cambiarían muchísimas cosas en el entorno y eso un granito va a poner otro granito y otro granito y ya se hace un huerto”, puntualizó en entrevista con el Heraldo de México.

Cada quince días o cada mes, la diputada local del Partido Verde, Rebeca Peralta, lleva costales de croquetas para estos gatos que están en prisión y apoyan emocionalmente a las internas. FOTO: Especial

Ante esta situación manifestó que su anhelo es que al salir -“lo cual espero sea muy pronto- llevárselos y darles “esa vida de tranquilidad, que se merecen, para que no escuchen botas en las noches corriendo, no escuchen las sirenas de las camionetas que pasan dando los rondines en el cinturón”.

Buscan darle una vida digna al salir

Asimismo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México con la finalidad de que el gobierno garantice los derechos humanos fundamentales de vivienda y salud para las mujeres que egresan de prisión. “Todas las personas merecen una segunda oportunidad, independientemente de sus errores pasado", declaró la diputada Rebeca Peralta. FOTO: Especial

Esto dijo “especialmente para las adultas mayores y aquellas que carecen de redes de apoyo familiar y se encuentran en situación de vulnerabilidad”.