Secuestraron en Chiapas a una niña de 9 años, la regresaron sin vida

Familiares y amigos dieron cristiana sepultura a Perlita, una menor de 9 años que fue secuestrada el pasado 13 de marzo en el ejido Victoria en Mapastepec, Chiapas, y localizada sin vida el 21 de marzo pasado.

La Fiscalía General del Estado informó que hay tres detenidos, identificados como Irene "N", Valentín "N" y Benito "N", quienes exigían un millón de pesos por la liberación de la menor, aprovechando que su padre trabajaba en Estados Unidos.

"El día que me enteré, no pensaba, porque yo decía ‘un millón de rescate, ¿dónde voy a conseguir ese millón de pesos? Si me voy para allá (con los secuestradores) no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer?’

“Entonces dije ‘mejor me quedo acá’. Incluso pedí ayuda en algunas tiendas, tuve unos botecitos por ahí para que me dieran ayuda en unas iglesias o algo para tratar de que me ayudaran porque es un sufrimiento enorme", dijo el padre de la menor.