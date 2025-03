Localizan con vida a dos estadounidenses desaparecidos en la ciudad de Tijuana

Este 18 de marzo se dio a conocer la localización con vida de dos jóvenes estadounidenses en suelo mexicano. Se trata de Patrick Jackson y Max Hicks fueron vistos por última vez en inmediaciones del Hotel Marriott de Tijuana el pasado 1 de marzo, lo que generó una campaña de búsqueda en redes sociales y plataformas digitales.

Una mujer a través de X, antes conocido como Twitter, identificada como Gina Zippi Hicks denunció que ambos jóvenes eran sus familiares y que se encontraban desaparecidos en México desde hace dos semanas. En un país donde en los últimos días se han posicionado en el ojo público los colectivos de búsqueda.

“Mi hijastro y mi sobrino desaparecieron en México el fin de semana pasado. Fueron vistos por última vez en el hotel Marriott de Tijuana”, informó Hicks el 17 de marzo Noticias Relacionadas CCH Naucalpan mantiene suspensión de clases para este jueves 20 de marzo

Detienen a maestro de Educación Física acusado de pedir fotos íntimas a alumna de 11 años

La mujer se dijo desesperada por no saber información alguna de los jóvenes ya que a la hora de su desaparición no contaban con sus pasaportes, por lo que no podían viajar un avión y volver al suelo de la Unión Americana. Fue en plataformas digitales donde se viralizaron las fichas de búsqueda.

Boletín de búsqueda de ambos jóvenes americanos desaparecidos en México

Foto: FGE

Patrick Jackson fue descrito como un hombre con las siguientes características:

Tez blanca

Cara ovalada

Ojos café claro

Barba completa

Labios medianos.

Max Hicks fue identificado como un hombre de: