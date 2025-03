Familiares buscan a Alison, niña de 15 años desaparecida en Iztapalapa desde el pasado lunes; "no sabemos nada"

Alison Rodríguez, una menor de 15 años de edad, desapareció en el Barrio San Miguel de la alcaldía Iztapalapa desde el pasado lunes 10 de marzo. Tras las denuncias y ante la falta de respuesta para hallar a la joven, familiares y amigos acudieron a la Avenida Ermita y San Lorenzo para exigir a las autoridades una pronta respuesta sobre el caso de la menor.

"Queremos a mi hija viva porque no sabemos como la tienen, los demás gente. Nada, no sabemos nada. La fiscal me dice cosas que no y yo quiero a mi hija viva, es lo que quiero, lo que estoy peleando, a mi hija viva", relató el padre de Alison para medios de comunicación.