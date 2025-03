Aparece en VIDEO la estudiante de enfermería del Conalep, Yesenia Hernández, reportada como desaparecida

Desde el pasado 4 de marzo, Yesenia Hernández Gamboa, una estudiante de enfermería en el Conalep de Tuxtla Chico, al sur de Chiapas, fue reportada como desaparecida por sus familiares.

La joven de 16 años fue vista por última vez en la sección Toma la Toma, en los límites con Guatemala, según el reporte de sus allegados que solicitaron se emitirá la Alerta Amber por su ausencia.

Desde entonces, su hermana y otros familiares iniciaron una campaña de búsqueda incesante en redes sociales para dar con su paradero, sin que durante más de una semana se supiera drago alguno sobre ella.

Sin embargo, la noche de este martes 11 de marzo, un video donde Yesenia reaparece fue subido a uno de los grupos comunidad en Facebook, en el cual expone que se encuentra bien.

Alerta Amber Yesenia Hernández Gambo. Foto: Fiscalía de Chiapas

“Yo soy la joven que supuestamente está desaparecida, soy Yesenia Hernández Gamboa. A través de este video comunico para desmentir a las autoridades competentes y a mis padres que no estoy desaparecida, ni estoy secuestrada ni me forzaron para salirme de mi casa”, relata la joven.

Además, la estudiante de 16 años asegura en dicho video que no desapareció cuando iba rumbo a la escuela y por cuenta propia salió de su casa en horas de la madrugada, para dirigirse “al lugar que tenía que llegar”.

Especulan sobre su seguridad

Minutos después de haber subido el video, el usuario que se registró como anónimo lo eliminó de esta red social, pero algunos internautas lograron guardarlo para especular sobre la condición de Yesenia.

Incluso, en el video de poco más de un minuto se puede ver con claridad cómo Yesenia da lectura a lo que dice, en una clara muestra que no fue espontáneo el acto y se planeó.

“Les comento que ya hablé con mis padres para hacerles saber que estoy bien y que no me hace falta nada. Quiten la Alerta Amber porque no estoy desaparecida”, agrega mientras se le observa tensa y su mirada está puesta en algún papel donde da lectura a su pronunciamiento.

Yesenia Hernández Gamboa aparece en VIDEO. Foto: Anónimo FB

Tras notarse que deja de leer, Yesenia afirma que tanto sus padres como las autoridades ya tienen conocimiento de su condición, pero a decir de la joven no la quieren escuchar.

“Quieren a fuerzas encontrar un culpable, para que la gente y la población digan que ellos hacen el trabajo. Lo que yo quiero es que me ayuden a compartir este video así como se compartió mi foto donde dice que estoy desaparecida”, añade.

Sin embargo, sus familiares no dejan de pedir ayuda para localizarla sana y salva, lo que ensombrece aún más el caso y deja cabos sueltos.