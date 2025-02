Joven dispara contra su familia en Querétaro; reportan a su hermano de 15 años en condición grave

Un trágico suceso conmocionó a Querétaro cuando una menor de 17 años disparó contra su madre y su hermano de 15 años dentro de su domicilio en la colonia Tejeda, en el municipio de Corregidora. Como resultado del ataque, la madre perdió la vida en el lugar, mientras que el adolescente se encuentra hospitalizado en estado grave.

Las autoridades estatales han manifestado su preocupación por este caso, que pone en evidencia la necesidad de atender la salud mental de la juventud y reforzar el control de armas dentro de los hogares.

El secretario de Gobierno del estado, Carlos Alcaraz, abordó el tema y enfatizó que la prioridad inmediata es la evolución del menor lesionado, quien lucha por su vida en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Evidentemente, lo primero que hay que hacer es esperar que el hermano, que se encuentra en una condición grave, pueda evolucionar en su estado. Este caso es una reflexión para toda la sociedad en torno a un tema que recientemente platicaba el señor gobernador: la importancia de la atención a la juventud”, declaró Alcaraz.

Mauricio Kuri impulsa a la población para fortalecer apoyo psicólgico tras ataque en Querétaro

Asimismo, el secretario recordó que la administración del gobernador Mauricio Kuri González ha impulsado diversas acciones para fortalecer la contención emocional y el apoyo psicológico a los jóvenes, con el objetivo de evitar hechos violentos como el ocurrido.

“El riesgo que siempre significa tener un arma en un domicilio es algo que no podemos ignorar”, agregó Alcaraz, al señalar la importancia del control de armas en los hogares.

El secretario de Gobierno subrayó la relevancia de las campañas de despistolización promovidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y destacó que las autoridades estatales están colaborando activamente con la Federación y los municipios en esta tarea.

“El general Perea Alcaraz está comprometido con esta iniciativa. Nosotros estamos acompañando y seguiremos haciéndolo. Es un tema complejo que requiere esfuerzos coordinados entre la Federación, los estados y los municipios”, mencionó.

En cuanto a la salud del menor herido, el funcionario detalló que su estado es crítico y que la secretaria de Salud, Martina Pérez, está dando seguimiento puntual al caso.

“De acuerdo a lo que me comparte la secretaria de Salud, Martina Pérez, quien está atenta y dando seguimiento a este tema de manera puntual, el menor se encuentra en una situación crítica”, explicó Alcaraz.

Sobre el proceso legal en contra de la menor agresora, el secretario aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

“Insisto que nos vamos a centrar ahorita en la atención médica que está recibiendo el menor, quien se encuentra en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, finalizó.

El DIF intervendrá en el caso; el paradero del padre es desconocido

El director del Sistema Estatal DIF, Oscar Niembro, informó que brindarán acompañamiento a la menor responsable del ataque y que hasta el momento se desconoce el paradero del padre de la familia.

“Lo que el procurador me dijo hace momentos todavía es que no tenemos información sobre el papá. Conocemos que el hermano que también fue lesionado tiene una condición de salud grave y está internado en una institución hospitalaria, no sabemos, insisto, sobre la existencia o no del papá, seguramente en el proceso de colaboración”, detalló.

En relación con la situación legal de la joven, Niembro explicó que, si se determina que tiene una condición de salud grave, podría no ser juzgada, aunque esta decisión dependerá del resultado de las investigaciones que realice la Fiscalía en las próximas horas.

Dijo también que la Defensoría Penal Pública será la encargada de representarla legalmente, mientras que el DIF vigilará que se respeten sus derechos.

“Sí, efectivamente, es la información que compañeros de medios de comunicación han proporcionado. Como Sistema Estatal DIF, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, mantuvimos comunicación con Fiscalía, estamos a la espera de que seamos citados formalmente como una representación coadyuvante, sin embargo, nos pidieron estar presentes. En esta primera entrevista y valoración que se hace hacia lo de la adolescente de 16 años de edad”, mencionó.

El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad y ha reavivado la discusión sobre la violencia intrafamiliar, la salud mental de los jóvenes y la facilidad con la que las armas de fuego pueden llegar a manos de menores de edad.