Proponen reducción del predial para quienes contraten seguridad privada en la CDMX

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que las familias y negocios que contraten seguridad privada en la Ciudad de México puedan acceder a una reducción del 8 por ciento en el pago del impuesto predial.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado, Andrés Sánchez Miranda, señaló que este beneficio ya está contemplado en el Código Fiscal, pero actualmente solo aplica para quienes pagan su predial de forma anticipada.

Enfatizó que esta propuesta no es un privilegio para unos cuantos, sino un reconocimiento a todos los ciudadanos que han tenido que asumir el costo de su seguridad ante la falta de resultados del gobierno en esta materia.

"No podemos ignorar que la inseguridad ha costado a los hogares de la Ciudad de México más de 33.1 mil millones de pesos en un solo año. No importa si vives en una unidad del INVI, en una colonia popular o en un edificio residencial, la gente ha tenido que organizarse con vigilancia privada, rejas, alarmas o cámaras de seguridad. Esto no es un lujo, es una necesidad, y es justo que quienes hacen este esfuerzo reciban un incentivo fiscal", afirmó.