Investigan a funcionarios que se reunieron con Júpiter Araujo, alías “el barbas”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, y otros servidores públicos tras ser grabado durante una reunión con Jupiter Araujo, alías “el barbas” jefe de plaza en Morelos del Cartel de Sinaloa.

A pregunta expresa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que siempre se investiga este tipo de caso.

El secretario de Seguridad dijo que la investigación está a cargo de la FGR.

“Ya se inició una carpeta con la Fiscalía General de la República, sí hay servidores públicos involucrados, así como el civil que sale en el video con un arma larga, camuflageado, ya se inició carpeta, hay una investigación en curso en coordinación con la Fiscalía General de la República”, señaló.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR. Foto: Antonio Nava

-¿Si son los señalados, secretarios?, se le preguntó.

-Sí hay servidores públicos, sí hay, acotó García Harfuch.

-¿Son estos presidentes municipales del PAN?, se le preguntó.

-Hay un presidente municipal, un secretario de ayuntamiento y me parece que otros tres servidores, aclaró el secretario.

Presidente municipal de Cuautla niega tener nexos con criminales

El presidente municipal de Cuautla negó cualquier nexo con organizaciones criminales.

“Siempre me he conducido con trasparencia y honestidad (...) No tengo nada que ocultar ni nada qué temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley”, expresó en un comunicado.

"Ellos los pueden designar en su país como quieran, para nosotros son organizaciones criminales"

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el combate a las organizaciones criminales no inició con la designación de “terroristas” que hizo Estados Unidos.

“Ellos los pueden designar en su país como quieran, para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros”, enfatizó.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que la conversación telefónica que tuvo con la secretaría de seguridad de Estados Unidos no se habló del tema ni de los alcances que tiene dicha designación.

“Por instrucciones de la presidenta se le informó de los cuatro ejes de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo de estos aseguramientos es que se hacen de las operaciones de alto impacto y de las organizaciones criminales que hay en México. Se les ha compartido también información así como también ellos han compartido para lograr la desarticulación de estos mismos”, explicó.

--Específicamente de los alcances de esta designación o no se habló en estas conversación, se le insistió.

Omar García Harfuch, Foto: Antonio Nava

-Para nosotros no tiene o sea es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inicio para nosotros hace unos días cuando ellos nos designaron estás organizaciones, desde octubre se han venido presentando. resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de inteligencia, FGR, acotó.

Estados Unidos designó como terroristas al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana. También se incluyó a Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha.

