Sheinbaum alista llamada con Donald Trump; tratarán el tema de aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que de ser necesario esta semana sostendría una nueva conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a México. Dijo que la llamada podría realizarse el próximo viernes 28 de febrero.

En la conferencia de prensa matutina, recordó que con el republicano ha tenido tres llamadas telefónicas, dos antes de que asumiera su segundo mandato y la tercera cuando ya estaba en funciones.

"Esperamos que esta misma semana (…) este viernes, pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes ¿no? estaría, si es necesario buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta pues para llegar a un acuerdo", afirmó.

Han tenido 3 llamadas telefónicas. Foto: AP/Cuartoscuro

México y EU trabajan en materia comercial y en seguridad

La titular del Ejecutivo Federal dijo que los equipos de ambos países han estado trabajando tanto en el ámbito comercial como de seguridad.

“Nosotros nos guiamos por la colaboración y la coordinación que estamos teniendo y los grupos de trabajo, que han estado trabajando, ha habido varias llamadas de teléfono. En el caso comercial el secretario (Marcelo) Ebrard estuvo en Washington, entonces en todos los temas hay comunicación y lo que necesitamos es cerrar este acuerdo que estamos en condiciones de hacerlo”, expresó.

Refirió que tras el encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y su contraparte Howard Lutnick; se acordó continuar los trabajos esta semana y donde la prioridad sea el acuerdo comercial T-MEC.

“Se queda un equipo de la Secretaría de Economía en Washington, los van a acompañar algunos compañeros de la Secretaría de Hacienda para estar trabajando con la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, para poder establecer acuerdos”, dijo.

EU y Canadá deben investigar sobre precursores de fentanilo

Estados Unidos y Canadá deben investigar por dónde entran los precursores para producir fentanilo, planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa matutina, dijo que EU argumenta que la droga entra por México y Canadá, pero no tiene la trazabilidad en su territorio pese a que tienen una crisis de consumo.

“Tenemos que hacer una revisión los tres países, ¿por dónde están entrando los precursores?, ¿dónde está la fabricación?, ¿cómo se vende ilegalmente?, ¿Por qué dónde está el gran consumo? En Estados Unidos, ¿quién vende el fentanilo en Estados Unidos?, ¿cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos?”, cuestionó.

Durante la conferencia de prensa, se le cuestionó que el presidente Donald Trump dijo que no estaban contento ni con México ni con Canadá por el tema del fentanilo.

"Tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores, en todo caso donde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas”, respondió.

“A ver yo pregunto, ¿entran por Estados Unidos los precursores? No sabemos ¿No? ¿por qué sólo se dice que entra por México y por Canadá?, ¿por qué no investigar si entra por Estados Unidos?, ¿dónde se fabrican los precursores?, ¿cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores?, ‘¿por donde se mueve? ¿cómo llega?”, argumentó

Dijo que existe la acusación de que el fentanilo ingresa por la frontera con México.

“Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos en esta crisis humanitaria que tienen, nosotros no queremos que el fentanilo llegue, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado, no solo Estados Unidos”, expresó.

