Se desata incendio en Arco Norte tras una volcadura | IMÁGENES FUERTES

La mañana de este miércoles 19 de febrero se reportó una volcadura en el Arco Norte, esto en dirección hacia Pachuca. Según primeros reportes que circulan en redes sociales, el accidente fue a la altura de la Caseta Tula 1 y ha ocasionado un fuerte incendio, por lo que se exhorta a los automovilistas a circular con precaución y buscar rutas alternas.

Información preliminar sugiere que un tráiler perdió el control de su unidad se se proyecto sobre la vialidad, para posteriormente prenderse en llamas. La columna de humo negro que se desplegó en la zona alertó a los pobladores, quienes se acercaron al lugar del siniestro y comenzaron a saquear el vehículo, el cual iba cargado con diversos productos.

Hasta ahora se desconocen las causas que pudieron haber ocasionado el accidente, aunque en redes sociales decenas de personas señalan un presunto exceso de velocidad como posible razón del siniestro. Las autoridades locales no se han pronunciado al respecto, por lo que no hay información oficial sobre las causas del accidente; por ahora, no hay reporte de personas fallecidas o lesionadas por este siniestro. Se espera más información en las próximas horas.

Accidente de un tráiler deja fuerte incendio en Arco Norte

Indican una volcadura de un 5ta rueda en el arco norte con dirección hacia pachuca ala altura de la caseta tula1@GN_Carreteras @GN_MEXICO_ @088_GN pic.twitter.com/GwBhsfMlxL — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) February 19, 2025

Accidentes y manifestaciones complican la circulación en la México - Pachuca

Aunado al tráiler volcado sobre Arco Norte, una serie de manifestaciones y accidentes han complicado la circulación con dirección a Pachuca. Desde las primeras horas de este miércoles, un grupo de transportistas del Estado de México se dio cita para bloquear el transito en la autopista México-Pachuca y la avenida 30-30; según los reportes, los manifestantes se dirigen desde Tecámac y Ojo de Agua hacia la zona conocida como "El Vigilante", en donde esperan ser atendidos por las autoridades.

De igual manera, esta mañana se presentó otro accidente en dirección a la México - Pachuca, donde una combi se volcó a la altura del monumento El Vigilante en Ecatepec, Estado de México. El transporte público pretendía evitar el bloqueo, cuando el chofer perdió el control de la unidad y salió proyectado contra un muro de contención. En medio del caos por ambos sucesos fue que se reportó la volcadura de un tráiler en Arco Norte, en dirección a Pachuca, lo que sigue complicando la circulación en la zona norte del Valle de México.

Información en desarrollo ....