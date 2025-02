Apoyan a migrantes venezolanos para volver a su país

A dos días de que se cumpla un mes del cierre de las citas en la app de la CBP ONE, el Instituto Nacional de Migración habilitó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los vuelos humanitarios únicamente para los migrantes de nacionalidad venezolana.

Desde el pasado 9 de febrero cientos de personas en situación de movilidad han acudido a las instalaciones de la estación migratoria de la carretera a Villaflores, al sur oriente de la ciudad, donde se han anotado en una lista de espera, sin embargo, solo 30 migrantes pudieron beneficiarse, quienes a bordo de un vehículo oficial fueron trasladados a un refugio.

Gabriela Vargas de nacionalidad venezolana, relató que este 18 de febrero recibió la llamada del INM, mismos que la citaron en sus oficinas para realizar los trámites correspondientes y así retornar por vía aérea a su país de origen luego de permanecer en territorio mexicano cerca desde julio del año pasado.

“Yo pasé y nos dijeron que de aquí nos iban a llevar a un refugio y nos iban a dar la comida, todo y de aquí del refugio nos iban a llevar mañana hasta aquí otra vez y después a las 12:30 de la tarde Íbamos a salir para Ciudad de México y de Ciudad de México a Venezuela, Caracas”, explicó.

Acaba su sueño americano

A pesar de que en un inicio el sueño era llegar a Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas del presidente Donald Trump provocó que al menos para el grupo de migrantes que fue citado en migración, se convierta en el sueño venezolano.

“Yo tenía pensado hacer mi residencia aquí, sacar mis papeles, todo, como ser mexicana, pero como me llegó esta oportunidad, yo la agarré”, precisó.

Entre los migrantes también se encuentra Darwin González de nacionalidad venezolana, quien después de intentar establecerse en la capital de Chiapas decidió retornar a su país, ya que el sueldo es insuficiente para poder pagar un arrendamiento y los gastos de alimentación.

“Nos vamos de regreso otra vez a nuestro país, que uno no paga arriendo, no paga agua, no paga nada de esas cosas, así sea comiendo poquito, rasguñando y echando para allá. Algo es algo”, señaló.

Hasta ahora a los migrantes únicamente les piden cédula o pasaporte como requisito, aunque cientos de personas que no cuentan con esos documentos guardan la esperanza de perder regresar al lugar que los vio nacer.

Sigue leyendo:

Gobierno de Trump lanza campaña masiva para convencer a inmigrantes de “autodeportarse"

Evitar el tráfico de armas de EEUU a México frenaría la acción de los cárteles