Se suman veterinarios de Zacatecas a protesta nacional

Las clínicas veterinarias de Zacatecas permanecieron cerradas este 18 de febrero en apoyo al movimiento nacional convocado tras el asesinato de médico veterinario zootecnista Héctor Hernández, ocurrido en el Estado de México.

Desde el fin de semana, se informó sobre la protesta empleando distintos medios, para que la población estuviera enterada y solo en casos de extrema urgencia se brindó la atención a domicilio.

Los profesionales de la salud animal organizaron una pequeña manifestación en el centro de la ciudad, donde le recordaron a la población su voluntad y compromiso de servir a la salud de los animales, pero pidieron corresponsabilidad en la atención de los padecimientos de las mascotas y otras especies bajo el cuidado del ser humano.

“Queremos alzar la voz, decir ya basta, somos humanos, es un trabajo como todos los tenemos, no somos un Dios, con una inyección no se cura un perro de una semana de evolución de enfermedad, no tengo la culpa yo de todo.

“Como propietarios, los invitamos a que sean responsables y sean educados y, si van a cuidar de sus mascotas, quiéranlas de verdad, nosotros no somos sus enemigos”, indicó el médico veterinario zacatecano Víctor Manuel Castro.

Denuncian desinformación

Los manifestantes también señalaron prácticas de desinformación y calumnias que han detectado en las redes sociales firmadas por perfiles anónimos contra clínicas y profesionales veterinarios.

La marcha avanzó lentamente por la céntrica calle Reforma, con dirección al zócalo de la capital zacatecana, donde los galenos llevaron a cabo un breve mitin.

