Aumenta el número de colectivos antivacunas en Nayarit

En el municipio de Bahía de Banderas se han identificado la creación de colectivos que se autonombran ANTIVACUNAS, señaló la secretaria de Salud en la entidad Beatriz Ruiz Huerta, la cual se dijo respetuosa de sus creencias, pero advirtió que después vienen las consecuencias sobre todo de los menores de edad.

"Sigue habiendo renuencia, sigue habiendo los antivacunas, sigue habiendo gente que no quiere vacunar a sus niños, pero desgraciadamente son los niños que más se enferman. Existe sobre todo el municipio de Bahía de Banderas, si tenemos gente que no se quiere vacunar, pero la mayoría de la población nayarita atiende al llamado de la vacunación" dijo Ruiz Huerta.

Insistió que además de que existen los grupos antivacunas hay padres o madres o tutores, que se justifican en no tener tiempo para llevar a sus menores a los centros de vacunación.

"No hagamos o pensemos que esto a mí no me va a suceder recordemos que tenemos mucha migración interna en el estado es por ello que solamente tienes que ir a vacunar a tu niño, siempre date un tiempo para que tu menor de 9 años acuda a cualquier centro de primer nivel para que apliquen la vacuna es completamente gratuita 100% efectiva" señaló la titular de la secretaría de salud.