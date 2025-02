Amenazas de tiroteo en una universidad de México causan pánico: “Lunes 17 de febrero llevaré un arma, sufrí de bullying"

Una serie de amenazas escritas en los baños de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha generado alarma y temor entre la comunidad estudiantil del campus de La Paz. El pasado martes 11 de febrero, se encontraron mensajes que advertían sobre un posible tiroteo el lunes 17 de febrero.

En el primero de los mensajes, que apareció en uno de los baños que los alumnos identifican como “el de la parada de camiones” se lee: "Lunes 17 de febrero llevaré mi arma a la UABCS y voy a disparar a todos los que me molestaron. No dejaré que nadie me detenga. Sufrí de bullying".

Otro mensaje, aún más amenazante, apareció posteriormente en los baños que utilizan los alumnos de la carrera de Comunicación y dice: “Aviso para toda la comunidad de la UABCS. Tenemos ubicados a todos sobre el bullying. Esto no va a quedar así, con armas acabaremos con todos”.

La situación se agravó con la circulación de una imagen que muestra una hoja de papel con dos balas pegadas y la frase "Estas dos balas ya tienen nombre", escrita con plumón negro.

Se intensifica vigilancia policial, pero alumnos faltan a clases

Ante esta situación, alumnos reportan que la presencia de la Policía Estatal se ha intensificado en las inmediaciones de la universidad; sin embargo, nuchos estudiantes han optado por no asistir a clases por temor a un posible ataque.

La rectoría de la UABCS emitió un comunicado informando que se está trabajando en colaboración con las autoridades de seguridad pública para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

"Se informa que, ante un mensaje de amenaza reportado en los baños, se ha dado aviso inmediato a las autoridades de seguridad pública, con quienes se estará en coordinación permanente. Por protocolo se están inspeccionando todas las instalaciones para garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Pedimos su colaboración para reportar de inmediato cualquier acto o comportamiento inusual a las autoridades universitarias o de seguridad correspondientes, y se invita a estar al tanto de cualquier comunicado oficial", expresó la universidad.

Comunidad estudiantil expresa incertidumbre

La presencia policiaca se ha intensificado en el plantel. Foto: Especial

A pesar de las medidas tomadas por la universidad, el miedo y la incertidumbre persisten entre los estudiantes; en redes sociales, muchos exigen medidas de seguridad más estrictas:

"Detector de metales. Registro de mochilas. Hagan lo que sea necesario para salvaguardar la vida y seguridad de todos" , pidió un usuario.

Otros cuestionan la falta de medidas de seguridad previas: "Como que ya va siendo hora de que pongan cámaras de seguridad en toda la universidad, ¿no creen?", señala un comentario, evidenciando la preocupación por la seguridad en el campus.

La incertidumbre sobre las medidas que tomará la universidad también se hace presente: "¿Cómo le van a hacer? ¿Van a checar a cada estudiante por las 4 entradas? Carros, peseros y hasta los de a pie? ¿cómo le harán? Me intriga la manera en que van resolver este asunto", cuestionó un usuario.

Finalmente, hay quienes hacen un llamado a la comunidad universitaria a tomar en serio la salud mental y la prevención del acoso: "Si un compañero expresó comentarios de odio acudan a su departamento para que atiendan la situación. No lo tomen a la ligera. La salud mental no es un chiste", se lee en otro comentario.

Sigue leyendo:

Caen dos implicados en caso de niños muertos tras comer pan envenenado en Chiapas: eran funcionarios

Tras balacera en festejos de Villa de Álvarez, Indira Vizcaíno anuncia reforzamiento de seguridad