"La patria no se vende" asegura Sheinbaum

Emiliano Zapata, Veracruz.- Ante los amagos del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles y el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que México no está a la venta y la soberanía no se negocia.

“Y sepan también que México no está en venta, que la patria no se vende que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y los mexicanas para defender nuestra patria”, afirmó.