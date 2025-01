No hay información oficial sobre la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho", asegura FGR

Sobre la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no hay información oficial.

En la Mañanera del Pueblo del 9 de enero, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que no cuenta con información. ¿Se puede confirmar la muerte de Nemesio Oseguera a causa de enfermedad renal?, le preguntó la prensa.

“Nosotros no podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten, en el momento en que haya denuncia sobre eso, con muchísimo gusto le doy la información”, afirmó.

-¿No hay nada confirmado u oficial?, se le insistió, a lo que agregó: “en el momento en que recibamos esa información y tengamos esa denuncia la daremos a conocer de inmediato”.

En días pasados, en diversos medios de comunicación, trascendió la muerte del criminal.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, señaló que “no los vamos a soltar” la petición para que Estados Unidos entregue información sobre la captura de Ismael “el Mayo” Zambada.

En la conferencia de prensa matutina, informó que siguen activas las órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y quién cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Indicó que hasta el momento no se ha iniciado una carpeta de investigación contra Carlos Zamarripa, exfiscal general de Guanajuato.

"Como en todos los casos, desde Rápido y Furioso y otros que tenemos, nosotros no quitamos el dedo del renglón, seguimos haciendo las solicitudes, las vamos a continuar haciendo. Es una facultad soberana de cualquier estado contestar nuestros apremios en ese sentido, pero no los vamos a soltar, eso sí, no de ninguna manera", acotó.