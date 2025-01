Matan a mujer policía de 30 puñaladas; detienen a su pareja

Un policía fue detenido por asesinar a su esposa identificada como Leuteria Reyes Benito, de 32 años, con al menos 30 puñaladas en el municipio de Alcozauca, en la región Montaña de Guerrero.

El lunes 6 de enero por la tarde, agentes de la Policía Investigadora Ministerial llevaron a cabo la orden de aprehensión en contra de Herminio, ex esposo de la víctima.

Los primeros reportes, indican que antes del ataque, la mujer policía solicitó el apoyo de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer, a cargo de Zaida Caudillo Vargas, ya que sufría violencia familiar por parte de su ex pareja y padre de sus hijos, pero en ese momento se le negó la atención que requería.

La mañana de ese lunes y de acuerdo con testigos, la pareja sostuvo una pelea, en donde Herminio habría golpeado a Leuteria Reyes para después apuñalarla 30 veces. Tras cometer el crimen, el hombre huyó del lugar, pero más tarde fue detenido por la policía.

Busco apoyo y no la ayudaron, denuncia colectivo Montaña Feminista

El colectivo Montaña Feminista señala que Leuteria era una joven mujer policía de tránsito en el municipio de Alcozauca, madre de 3 pequeños y víctima de violencia física y de acoso por parte del padre de sus hijos, “fueron varias ocasiones en que Leuteria acudió a las Instancias públicas de su municipio en busca de ayuda; busco apoyo en la Dirección de Atención a la mujer en Alcozauca, en la Sindicatura y nunca la recibió”, postearon en su cuenta de Facebook.

También la Comisión de Derechos Humanos se pronunció por este crimen reclamando la atención del Gobierno de Guerrero y de la federación, pues señalan que hay en las autoridades municipales de Alcozauca un silencio e inactividad que rayan en el encubrimiento del probable responsable.

En tanto, el presidente municipal, Crispín Agustín Mendoza, informó de la detención de Herminio “N” y lamentó el asesinato. "Era apenas una jovencita, una madre de tres niños, si nos afecta, pero no pudimos controlar esta cuestión. Anteriormente había tenido un pleito con su ex pareja, la apoyamos demasiado, y no sabíamos del caso que tenía con este muchacho que ahora lo tenemos detenido".

Reconoció que en ese municipio y en la región Montaña "Desafortunadamente en nuestra región hay mucho abuso a las mujeres. Es un feminicidio esto que pasó, él lo hizo y él lo va a pagar. Lo capturaron ayer, y no será un caso impune".

