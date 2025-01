Naucalpan enfrenta ausentismo de hasta 20% entre policías municipales, informa Alcalde

La nueva administración de la Ciudad de Naucalpan en el Estado de México recibió el municipio con 949 elementos activos en la Dirección de Seguridad Ciudadana, sin embargo, se tiene un ausentismo de entre el 10 y 20 por ciento, que pueden ser “aviadores”, informó el alcalde Isaac Montoya.

En conferencia de prensa destacó que uno de los mayores retos que enfrenta su gobierno es el tema de seguridad, por lo que en dos semanas estará presentando el Plan Seguridad Con Todo, para recuperar la tranquilidad de los naucalpenses; el cual, contempla una depuración real de los malos policías municipales, la creación de la Guardia Civil Municipal; así como operativos metropolitanos en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

“Viene una real y veraz depuración de quienes no tienen que estar en áreas sensibles como la seguridad de la población; y que tienen intereses que les impiden realizar su trabajo”.

En tanto, Daniel Vargas Castañeda, titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, destacó que se iniciará con una evaluación de los policías municipales, “Todos sabemos que la policía municipal de Naucalpan, en especial, tiene un alto índice de corrupción”.

Alcalde Isaac Montoya

Créditos: Especial

Elementos pagan por no asistir a laborar

El comisario reconoció que se están detectando vicios como el que algunos elementos pagan por no asistir a trabajar. En el tema de seguridad, el alcalde también señaló que no se han localizado 65 armas de fuego, que podrían estar extraviadas o formar parte de alguna carpeta de investigación. En tanto, Ricardo Gudiño Morales, titular del Organismo Municipal de Agua Potable (OAPAS) dijo que cinco pozos de los 68 que tiene Naucalpan no funcionan.

Por su parte la Tesorera Municipal, Claudia Oyoque, dijo que Naucalpan enfrenta un adeudo de largo plazo por 444 millones de pesos; y que se está analizando la situación financiera del municipio, porque lo reportado por el gobierno anterior no coincide con lo que se tiene en deuda pública municipal.

Sigue leyendo:

Acusa ministro Juan Luis González Alcántara destrucción del legado de la Constitución

Continúa la entrega de tarjetas para recibir pensión de Mujeres Bienestar

LA