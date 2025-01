En informe de 100 días se reivindicarán las reformas aprobadas por el Congreso en 2024, asegura Sheinbaum

Las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso durante los últimos tres meses del año 2024 se reivindicarán en el informe de los primeros 100 días del presente sexenio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



En la Mañanera de este lunes, la mandataria federal sostuvo que será el próximo domingo 12 de enero en el Zócalo de la Ciudad de México donde se lleve a cabo dicho informe, el cual se hará de manera breve.

“En la cuarta transformación, los compromisos se cumplen. El domingo vamos a estar en el Zócalo. Ahí vamos a, de manera breve, no va a ser un informe largo, a informar lo que hemos hecho en estos tres meses, que hicimos de octubre a principios de enero, en todos los temas, y también a reivindicar las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso, desde la reforma al Poder Judicial hasta que las mujeres hoy estamos en la Constitución”, manifestó.

Será el próximo 12 de enero. Foto: Antonio Nava

Es tiempo de mujeres, asegura Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo Federal reiteró que, desde que comenzó su campaña presidencial, planteó dos cosas: que dentro de su gobierno continuará la transformación de la vida pública y que es tiempo de las mujeres.

“Y esos dos temas son muy poderosos en nuestro país. Y mientras uno no traicione, eso que propusimos con cien puntos que planteamos el primero de octubre, va a haber apoyo del pueblo de México. Lo que uno no puede hacer es traicionar al pueblo. Y eso no lo vamos a hacer nunca. Y eso es lo que hay de reconocimiento.

"Que lo que propusimos lo estamos cumpliendo y que estamos cerca de la gente. Que no nos hemos alejado y que no nos vamos a alejar. La transformación que está ocurriendo en México es profunda”, comentó.

