Hoy No Circula para este SÁBADO 4 de enero de 2025 en CDMX y EDOMEX

Luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo los niveles de contaminación aumentaron por lo que la Ciudad de México decidió activar la Doble Contingencia con el objetivo de sacar de circulación a una cantidad considerable de automóviles para que el aire disponible no fuera aún más dañino para los ciudadanos.

Desde la década de los 90 el programa Hoy No Circula tenía como objetivo volverse una medida contundente ante los problemas de contaminación que enfrentaban las ciudades más grandes del continente. Además de posicionar a México como un país progresista en temas de Medio Ambiente.

El programa restringe la circulación de ciertos vehículos con base en el último dígito de su matrícula y el tipo de holograma de verificación vehicular que poseen. Los vehículos son clasificados en diferentes categorías según su nivel de emisiones: los autos con holograma doble cero y cero son los que cumplen con los más altos estándares de emisiones.

El Hoy No Circula establece diversas excepciones para vehículos eléctricos e híbridos, que están exentos de las restricciones debido a que no emiten gases contaminantes. Se calcula que las multas por no respetar las medidas establecidas podrían rebasar hasta los 1,200 pesos.

El programa restringe la circulación de ciertos vehículos con base en el último dígito de su matrícula

Foto: Cuartoscuro

Este sábado 4 de enero 2025 qué automóviles no circulan

Para este sábado 4 de enero de acuerdo con información oficial, los autos que no circulan son aquellos con Holograma 1 y cuyo último dígito de su placa sea impar.

Cabe señalar que tampoco circulan los vehículos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el último número de su placa.

Al igual que entre semana, los carros con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no se ven afectados en el Hoy No Circula.

Se calcula que las multas por no respetar las medidas establecidas podrían rebasar hasta los 1,200 pesos

Foto: Especial

Seguir leyendo:

Localizan sin vida a Yareli y Adán, paramédicos reportados como desaparecidos en Tenancingo

Hombre choca auto de lujo en colonia Del Valle y tras discusión se termina disparando

¿Que pasó en Circuito Interior, HOY viernes 3 de enero?