Hombre choca auto de lujo en colonia Del Valle y tras discusión se termina disparando

La tarde de este viernes 3 de diciembre se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia tras un choque en Avenida Insurgentes Sur que derivó en un saldo rojo con una persona herida por arma de fuego. ¿Qué sucedió? Tras el impacto ambos conductores decidieron dialogar para llegar a un acuerdo tras el percance, sin embargo, uno de ellos volvió a su vehículo y aparentemente se disparó en el área de la cabeza.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Del Valle al cruce con Pilares, hasta donde arribaron paramédicos quienes canalizaron al conductor herido hacia el hospital de Xoco donde se espera que reciba atención médica. Y es que a pesar de que el segundo hombre involucrado estaba dispuesto a llamar al personal de seguros para que definiera su situación, el conductor decidió por atentar contra su vida.

A decir de uno de los involucrados en el choque, trataban de llegar a un acuerdo y el conductor del auto amarillo le ofreció 10 mil pesos para poder reparar el daño pues no contaba con seguro, el conductor del auto gris no accedió a recibir esta cantidad pues el auto no es suyo y prefirió esperar a su seguro.

Segundos después, el señor de aproximadamente 70 años se subió al auto amarillo y tomó una pistola para dispararse, según policías el calibre no era muy grande pues el hombre de la tercera edad aún continuaba con vida y fue llevado en una ambulancia a un hospital. La circulación en Avenida de los Insurgentes se mantuvo cerrada durante la llegada de los servicios periciales.

Con información de Guillermo Martínez

Así fueron los daños que sufrió el automóvil de lujo tras choque en Insurgentes Sur