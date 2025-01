Pilares 2025: requisitos para ser docente; ofrecen 9 mil pesos mensuales

Si este nuevo año uno de tus propósitos es trabajar como beneficiario facilitador de servicios (BFS) de Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, PILARES 2025, en su modalidad de docente, aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber para poder realizar tu registro en el sitio web de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México: https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias

La misión de quienes se inscriban en la convocatoria es brindar acompañamiento a todos aquellos jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que desean iniciar o concluir sus estudios de nivel secundaria, bachillerato e incluso de licenciatura. Para ello, los interesados en fungir como docentes deben llenar una solicitud y subir los documentos solicitados en formato digital.

Si bien hasta el momento no se ha publicado la convocatoria, debes estar muy pendiente de su página web, para que no te pierdas la oportunidad de ser docente, además debes tener presente que no es posible realizar el registro para algún otro programa que lance PILARES.

Los interesados en sumarse a los esfuerzos de Pilares recibirán 12 pagos de 9 mil pesos mensuales. Cabe mencionar que también se puede ser tallerista y asesores técnicos y recibir 8 mil pesos al mes.

Mantente atento a la convocatoria. Foto: Gobierno CDMX

¿Cuáles son los requisitos para ser maestro en PILARES en la CDMX?

Aquellas personas que busquen concursar para ser docentes en la próxima convocatoria de Pilares deben contar con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicana o extranjero en condición migratoria con permiso para trabajar.

Tener más de 18 años al momento del registro

Residir en la CDMX

No ser beneficiario de otro apoyo económico de la misma naturaleza, federal o local

Estar dispuesto a cumplir con las condiciones del programa Pilares CDMX

Tener estudios de nivel superior concluidos

Contar con Clave Única de Registro de Población (CURP)

Tener una cuenta de correo electrónico

Disponibilidad de tiempo para participar en las diferentes actividades del programa

La posibilidad de cubrir al menos 120 horas mensuales, de lunes a domingo

No trabajar en el Gobierno Federal, estatal o de la CDMX

Tener dominio en el manejo de equipo y programas de cómputo

Firmar la “Carta de obligaciones y actividades”.

