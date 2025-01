Retiran de forma URGENTE bolsas de BRÓCOLI de todas las tiendas, alertan por estar contaminadas con peligrosa bacteria

Autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron que una popular marca de verduras está retirando del mercado un lote de brócoli, esto luego de que en una revisión se descubrió que estaba contaminado con una peligrosa bacteria que puede causar daños severos a niños y adultos mayores. En este sentido, se recomienda a los consumidores revisar sus refrigeradores y en caso de tener esta verdura evitar consumirla.

De acuerdo con el reporte, compartido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el brócoli que se está retirando de los supermercados y tiendas comerciales pertenece a la marca Braga Fresh. El producto se vende en los anaqueles como brócoli lavado y listos para comer, con fecha de caducidad del 10 de diciembre de 2024.

"Este producto ha caducado y ya no se encuentra en las tiendas, pero es posible que los consumidores lo hayan congelado para usarlo más adelante. Los consumidores que tengan este producto en el congelador no deben consumirlo y desecharlo", se lee en el comunicado compartido en el sitio web oficial de la FDA. El texto también agrega que, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades relacionadas con este alimento, pero está contaminado con una peligrosa bacteria.

¿Cuál es el producto contaminado que no se debe consumir?

Este producto no se debe consumir. Foro: pixabay.

Según la FDA, el brócoli de Braga Fresh está contaminado con Listeria monocytogenes. Esta bacteria fue encontrada dentro del producto tras un muestreo aleatorio realizado por Texas Health & Human Services en una tienda de Texas, donde una de varias muestras arrojaron un resultado positivo a este patógeno capaz de afectar la salud de los niños y los adultos mayores. Por esta razón, la marca ha retirado del mercado sus productos.

El producto específico estuvo a la venta en las tiendas Walmart de Estados Unidos y se puede identificar por el código UPC 6 81131 32884 5 presente en la parte posterior de la bolsa, con la fecha de caducidad 10 de diciembre de 2024 y el código de lote: BFFG327A6 en el frente de la bolsa de brócoli. Cabe mencionar que todos los productos potencialmente afectados ya pasaron su fecha de vencimiento y ya no están en los anaqueles.

¿Qué es la Listeria monocytogenes?

Puede causar graves infecciones. Foto: pixabay.

No obstante, se recomienda a los consumidores revisar en sus refrigeradores y, en caso de tener el producto, evitar consumirlo: "los consumidores que tengan este producto en su poder no deben consumirlo y desecharlo de inmediato", advierte la FDA en su comunicado, agregando que la Listeria monocytogenes puede provocar graves infecciones, principalmente en niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables.

La bacteria de listeria monocytogenes puede causar infecciones graves y a veces fatales en niños pequeños, adultos mayores y otras personas con sistemas inmunológicos debilitados. Aunque las personas sanas pueden sufrir solo síntomas a corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas.

