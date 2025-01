Largas filas en recaudadoras para pagar el Paquete 3X1 en Jalisco

Miles de automovilistas este 2 de enero hacen largas filas en las recaudadoras para pagar el Paquete 3x1 que contempla el refrendo y la verificación vehicular junto con la sustitución de placas por un solo pago de 900 pesos durante todo el año 2025. Aunque algunos contribuyentes no entienden bien el concepto prefieren desembolsar el dinero si la promesa es pagar menos, para así disminuir la cuesta de enero.

La medida tiene la intención no sólo de apoyar la cartera de todos los contribuyentes, si no también que todos estos se encuentren en regla en todo lo relacionado con sus automóviles, situación que les evitará algún tipo de sanción por morosidad a futuro, además de facilitar la venta de sus unidades.

Otros automovilistas sí ven como buena opción el paquete 3X1, pero han tenido que acudir a formarse porque en la página web no pudieron concretar el trámite.

“El paquetazo es pagar el refrendo del año, promoviendo el cambio de placa para vehículos anteriores a 2019 y se incluye una verificación gratuita. Intenté hacer el pago en línea, varias veces, pero hay un punto donde no avanza. Me metí por adeudo vehicular, registra correo electrónico y ya no deja avanzar. He intentado desde el teléfono pero sale un mensaje: ‘el sitio cerró la página’. No sé si sea por mantenimiento, pero es un inconveniente porque hay que venir a formarse si no puedes proceder”, señaló Ivette a El Heraldo de México.