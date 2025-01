Desmienten, otra vez, reportaje por The New York Times sobre fentanilo; "por toxicidad, cocinero caería fulminado"

De nueva cuenta, en la Mañanera del Pueblo, el reportaje publicado por The New York Times, que aborda la producción de fentanilo en una simple cocina en Sinaloa, fue desmentido.

En la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la información revelada no es creíble.

“Se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país (...) no es el primero relacionado con temas de fabricación de drogas, estamos hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. De lo que se trata es decir: debemos o no, mencionar en esta Mañanera, cuando hay una nota que no tuvo información creíble”, recalcó.