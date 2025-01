Continúa la búsqueda de los cocodrilos que habitan en cuerpos de agua de Cuautitlán Izcalli

El fin de semana pasado, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el zoológico de Moroleón, realizaron un operativo conjunto para reanudar la búsqueda de tres cocodrilos que se encuentran en Lago de Guadalupe y la Laguna de la Piedad, informó Lili Chávez.

La Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente del municipio destacó que en ambos cuerpos de agua tienen las condiciones adecuadas para que dicha especie se desarrolle. Sin embargo, destacó que los cocodrilos fueron introducidas a ambas presas, pues no son especies endémicas; y a corto plazo son especies que podrían generar algún tipo de riesgo para la población y los trabajadores que ahí laboran.

“No es que no los queramos, simplemente necesitamos ubicarlos para evitar alguna pérdida, por el tipo de crecimiento que tienen, y el tipo de alimentación de la especie”.

La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos, para que en caso de que visualicen a alguno de los cocodrilos, reporten a las autoridades ambientales inmediatamente para que se realice la contención de los tres animales, así como su reubicación apropiada. Las autoridades ambientales estiman que cerca de la cortina del Lago de Guadalupe habitan dos cocodrilos y uno en la presa la Piedad.

En tanto el alcalde, Daniel Serrano señaló que durante el primer operativo de esta administración municipal, realizado el sábado, no se ubicó a ninguno de los cocodrilos, pues las condiciones climatológicas no ayudaron mucho. En conferencia de prensa, destacó que localizar a los cocodrilos y reubicarlos, no solo tiene que ver con el riesgo para la población de la zona, sino también se busca proteger a los trabajadores del Ayuntamiento que laboran en la presa.

“La recolección de lentejilla -planta acuática- se hace de forma manual, nuestros compañeros introducen las manos en el cuerpo de agua, y eso genera una preocupación”.

El alcalde dijo que se trabaja en el reforzar y ampliar el campamento que da mantenimiento al Lago de Guadalupe, el cual, funcionaba con 28 personas, pero actualmente solo se tienen cuatro personas, debido a que la anterior administración lo redujo. Daniel Serrano señaló que otro tema que se está atendiendo en la presa Lago de Guadalupe, es el retiro de la planta acuática lentejilla.

Pero, dijo que dicho cuerpo de agua es un parque estatal protegido y santuario de agua, en el que el gobierno municipal no puede intervenir de manera libre, “por mejores intencionadas que seamos, se tiene un plan de manejo, por lo tanto, debe ser vigilado por las autoridades federales”.

Destacó que, se requiere la instalación de una mesa de trabajo con autoridades estatales, federales y de municipios vecinos para rescatar el Lago de Guadalupe; pues más del 90 por ciento de la basura que se tiene en dicho cuerpo de agua no es de Cuautitlán Izcalli, proviene de Nicolás Romero, mientras que el grueso de las descargas de agua residual son de Atizapán de Zaragoza.

En tanto, Lili Chávez precisó que el área de medio ambiente municipal trabaja en el acarreo, contención y recolección de la planta acuática en la presa Lago de Guadalupe, la cual, cubre una octava parte de su superficie, estimada en 900 kilómetros cuadrados.

La funcionaria precisó que la lentejilla no es una plaga, forma parte del cuerpo de agua y sirve de alimentación para las aves que ahí habitan. Además, todos los días se realiza la recolección de residuos sólidos urbanos, mensualmente se están recogiendo volúmenes de 60 metros cúbicos del Lago de Guadalupe.

