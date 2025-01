"Me alejé de gente mala", así fue el último post de El Pinky, youtuber asesinado en Sinaloa

Youtubers y creadores de contenido de Culiacán continúan en grave peligro, prueba de ello fue el reciente asesinato de Agustín "N", mejor conocido como El Pinky, un joven de 22 años que compartía videos de comedia desde el estado de Sinaloa. Su cuerpo fue encontrado en un tramo de La Costerita, y los propios familiares confirmaron su identidad al llegar al sitio.

Pinky fue encontrado maniatado y tenía signos de violencia y tortura a lo largo de su cuerpo, luego de que el cadáver fuera hallado por peatones que transitaban en la zona y contactaran a servicios de emergencia, el pasado jueves 9 de enero.

Ahora, ha trascendido en las plataformas digitales el crudo mensaje que El Pinky compartió en su Instagram, tan solo 5 días antes de ser brutalmente asesinado. Tras la difusión de su mensaje, se han generado fuertes especulaciones sobre las actividades en las que estaba involucrado Agustín. Sin embargo, las autoridades de Sinaloa no mantenían ninguna investigación activa en torno a su comportamiento.

Así fue el último mensaje de El Pinky antes de ser asesinado

"Cerramos el 2024 de una buena manera, este año hubo tropiezos a como también logre muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión, me aleje de gente mala y conoci gente increíble y con las mismas ganas de crecer, lo importante de todo es que no me rendí", compartió El Pinky en su Instagram.

Usuarios compartieron su mensaje de luto por Instagram

Los hechos han alimentado a la polémica sobre la apología al delito y la oda al narcotráfico en distintas comunidades de Culiacán. Entre los argumentos, internautas aseguran que los riesgos de involucrarse con el crimen organizado, pese a no participar directamente, son cada vez más palpables. Por otra parte, hay quienes lamentaron la muerte del joven de 22 años e incluso dejaron de lado el contexto de su asesinato.

"La verdad no sé quien era y millones de mexicanos tampoco sabemos quien era pero Culiacán, sigue siendo un campo de guerra abierto entre cárteles del narcotráfico", fueron algunas de las reacciones de los internautas sobre la muerte de El Pinky.

Amenazan a artistas e influencers en Sinaloa

El reciente asesinato de El Pinky detonó al preocupación en el gremio digital del estado, más aún con la serie de folletos que comenzaron a repartir en calles de Culiacán el pasado 10 de enero. Dentro de las papeletas, se podían observar las fotografías de distintos youtubers, músicos e influencers, quienes son señalados de presuntamente financiar a "La Chapiza". También mencionaban a Peso Pluma, Markitos Toys y Ana Gastélum, anteriormente vinculados con dichas organizaciones.

La persistente violencia también ha preocupado a la comunidad estudiantil sinaloense. De acuerdo con las autoridades, las jornadas violentas han provocado amplio ausentismo en las aulas, por lo que hicieron un llamado a los padres de familia para que sus hijos continúen con su formación educativa.

