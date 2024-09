Persiste violencia vicaria en México, colectivos reportan más de 7 mil casos en el país

Este concepto que hemos ido acuñado como sociedad, como mundo, en los últimos años, que es la violencia vicaria. Esta violencia vicaria es hoy un tema central en la lucha de los derechos de las mujeres en México, las cifras son alarmantes. El colectivo Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria ha reportado más de 7 mil casos en el país, con el Estado de México y Ciudad de México a la cabeza, acumulando cada uno de ellos 1,200 casos.

Uno de esos casos es el de Maha Scheikaibán, quien lleva más de siete meses sin ver a sus cinco hijos. Vale la pena seguir esta historia y vale la pena hablar de esto.

Maha Scheikaibán fue víctima de violencia vicaria. Créditos: Tomada de video.

Caso Maha Scheikaibán: Sufrió 18 años maltrato físico y psicológico de su esposo

"Yo no me rindo. Si lo único que me puede detener en esto para recuperar a mis hijos es que me mate", dijo Maha Scheikaibán.

Hay quienes utilizan a sus hijos como armas en contra de sus parejas para someterlas.

"Porque la vida para mí, sin mis hijos, no tiene sentido", contó Maha Scheikaibán.

Después de 18 años de maltrato físico y psicológico, Maha pidió el divorcio a su entonces esposo, a quien indicó no le pareció esta acción.

"Empezaron a chantajearme, que se iba a suicidar, que no lo podía dejar, que tenía que estar con él. Y empiezan a ganar tiempo todo esto con el propósito de tener unos meses para poder manipular a mis hijos, ponerlos en contra mía, obviamente cambiar todo de nombre y hacer todo tipo de estrategias para que unos meses después, en diciembre del año pasado, me presente la demanda de divorcio", relató Maha Scheikaibán.

El juez quinto de lo familiar de la Sede México, Juan Miguel Morales Montier, le otorgó a Maha la guardia y custodia de sus cinco hijos, así como medidas de restricción para que el exmarido no se le acercara a ella a 300 metros. Semanas después, personal del DIF sacó a los cinco hijos de casa de Maha.

"Este sujeto no puede aceptar que le digan qué hacer y demás y empieza a radicalizar la interferencia parental con mis hijos para que sean muy violentos conmigo y tomen vídeos buscando reacciones mías. Me trae policías a mi casa, pone a mis hijos a fingir que yo les pego para que me lleven a la Fiscalía. Bueno al MP, pero no solo eso, denuncia, me lleva a mis hijas a denunciarme falsamente por violencia, me arman toda una carpeta y una fabricación que deviene en un operativo pagando a la gente del DIF para que se lleven de mi casa a mis cinco hijos a la Agencia 59, que es un albergue del DIF, es una especie de como reclusorio para niños", detalló Maha Scheikaibán.

El padre solicitó una audiencia con los menores presentes y el juez Morales Montiel revirtió la custodia de sus hijos, quienes tienen entre 13 y 6 años.

"Y hacen una audiencia a modo en la que si tú ves la audiencia de escucha de menores, el juez es incisivo, el juez se delata que ya había hablado con los niños y con el padre de mis hijos, Bernardo Vogel, antes de la audiencia para planear y hacerla toda a modo", narró Maha.

Esta sentencia se emitió a pesar de las denuncias de violencia vicaria presentadas en su contra y provocó que la madre lleve más de siete meses sin ver a sus cuatro hijas y a su hijo.

En enero 2024 en México entró en vigor el decreto de reforma a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a los códigos civil federal y penal federal en los que se definió la violencia vicaria. Este delito se castiga con dos a seis años de prisión y la pérdida de derechos respecto a las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio y la patria potestad.

De acuerdo con datos del Inegi, el 58 por ciento de las mujeres fueron víctimas de violencia psicológica y verbal ejercida alguna vez por el esposo. Siete de cada diez mujeres en el país han vivido además al menos un incidente de violencia psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.