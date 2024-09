"Adiós, vaquero": AMLO alista su mudanza de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a 24 días de concluir su gobierno, ya comenzó con la mudanza de Palacio Nacional a Palenque, Chiapas, donde estará en su retiro. En la conferencia de prensa matutina en el Salón de Tesorería indicó que lo que se ha llevado son las bibliografías que le ayudan a redactar el libro que tienen planeado escribir.

“Yo ya empecé a llevarme mis libros, los que me voy a llevar a Palenque, la bibliografía básica, me voy a llevar en total como unos 150 o 160, con eso tengo para tres años porque es una investigación que tiene que ver con la vida de México prehispánica y no hay muchas fuentes documentales, es muy poco”, explicó.

Palacio Nacional durante un atardecer de la CDMX

FOTO: París Alejandro

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que no se llevará más libros porque no quiere llenar la biblioteca que tiene en Palenque, “No quiero estallar la biblioteca porque no me quiero distraer en otras cosas”, manifestó.

López Obrador indicó que es muy satisfactorio lo que le deja la lectura, pues asegura que esta ayuda mucho y agregó que pese a que con el internet es más fácil obtener información, “es una sensación de otro tipo, es algo único, es un agasajo”, declaró.

edg