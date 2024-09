AMLO: amparos contra reforma Judicial no tienen validez

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no tienen validez los amparos contra la reforma al Poder Judicial ya que es una intromisión porque intentan detener un proceso legislativo.

“Sobre estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez, es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto, cómo una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo, cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo, para qué es el Poder Legislativo, para elaborar leyes”, dijo.

A pregunta expresa, dijo que es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. López Obrador señaló que incluso hay tesis y hasta jurisprudencia sobre el tema, pero no ha sucedido nada en la vida pública.

Aseguró que la Ley de Amparo no se podrá aplicar en el caso de la reforma judicial

“Pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no, no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado”, refirió.

Comentó que ayer fueron pocos los que se manifestaron contra la reforma, “qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan, y mañana, y pasado, y ayer”. El titular del Ejecutivo Federal recalcó que los que se oponen a la reforma al Poder Judicial no tienen ningún fundamento moral, legal y político.

“Hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento ni moral, ni legal, ni político, no tienen fundamento moral porque es de dominio público, la mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del Poder Económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción?”, argumentó.

AMLO critica a ministros a favor del paro laboral

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los ministros de la Corte se hayan sumado al paro de los trabajadores del Poder Judicial, declaró que dicho paro no tiene fundamentos legales y pese a ello, tienen goce de sueldo.

“Ayer, imagínense, los ministros de la corte deciden ponerse en huelga. También sin ningún fundamento legal y con goce de sueldo… Yo a lo que voy es que cada vez muestran más el cobre, si yo ya ni debería recomendarle nada, ganan cuatro veces más que yo… no, no, no, todo eso que están haciendo es ridículo, están degradando la institución que representan”, expresó.

En la mañanera de este miércoles, el jefe del Ejecutivo Federal, resaltó que lo único que genera el paro de los jueces y de los ministros de la Corte es que ya no estén liberando a delincuentes y que ya no les den la razón a los potentados.

“Ya no van a tomar decisiones en contra del pueblo y los jueces y los ministros, pues, ya no van a estar liberando a delincuentes ni van a estar dándole la razón a los potentados porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo, ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados”, enfatizó.

En tanto, el mandatario federal, resaltó que los ministros tendrían que ser los principales guardianes y defensores de la Constitución Mexicana y de las leyes, sin embargo, dijo que en vez de hacerlo, prefieren entrar en huelga.



