Profeco: cuáles son las 8 mejores marcas de miel de 100% abeja

La miel es un néctar natural que es recolectado de las flores y producido por las abejas, quienes la transforman en una sustancia líquida, ligera y perecedera. Es rica en carbohidratos y cuya composición depende de las especies de las plantas de las que se haya tomado el extracto. Es considerada un superalimento, ya que contiene minerales indispensables como el potasio y las vitaminas, además de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo cual se traduce en un retraso en el envejecimiento de las células del cuerpo humano.

Es importante que los productos comercializados sean, auténticos y de origen confiable. Vale mencionar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una evaluación de diversas marcas de miel disponibles en el mercado mexicano. Toma nota de cuáles poseen los más altos estándares de pureza y calidad.

La miel es considerada un superalimento. Fuente: Pinterest

Las mejores marcas de miel según Profeco

Profeco reveló cuáles son las mejores marcas de miel, luego de evaluar 20 de ellas, a las cuales analizó la autenticidad del producto, la composición, la limpieza del proceso, su deterioro y su calidad sanitaria. Los resultados resaltaron que sólo 8 se destacaron fueron calificadas por el organismo como “excelentes”. Ello significa que estos productos elegidos son 100% de abeja y por brindar al consumidor una experiencia exquisita y con una consistencia suave al paladar.

Las marcas de miel consideradas las mejores por Profeco son:

- Altea - 13.49 pesos

- Aires de Campo orgánica - 24.29 pesos

- Carlota - 15 pesos

- Extra Special de abeja - 12.70 pesos

- Extra Special miel de Flor de Acahual - 13.06 pesos

- Great Value - 11.63 pesos

- ME´PHAA Productos de la montaña - 13.14 pesos

- proMesa - 12.33 pesos

Profeco evaluó varias marcas de miel y seleccionó 8 como las mejores. Fuente: Freepik

Para saber detectar si una miel es buena o no debes tener en cuenta su color, el cual debe ser dorado, más no amarillo. Vale resaltar que este alimento no se cristaliza, es decir, que no se forma azúcar en su superficie. Su sabor y su textura no cambian con el tiempo.