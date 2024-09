Comunidad LGBTTIQ+ de Chiapas pide frenar abuso de poder de la familia de la senadora morenista Sasil de León Villard

Este sábado el pleno de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que había devuelto la diputación local a la activista María Teresa Campos, quien se registró como parte de la comunidad LGBTTIQ+.

Dicha revocación implica devolver la diputación a Sahara Munira José Flores, cuñada de la senadora de Morena, Sasil de León Villard y quien no pertenece a la comunidad LGBTTIQ+ pues actualmente tiene matrimonio heterosexual vigente.

Es por ello que la comunidad LGBTTIQ+ en Chiapas pide a las autoridades frenar el abuso de poder de la familia de León Villard, pues Sahara Munira José Flores, está casada con Fitzgerald de León Villard y tiene como suplente en la diputación a su hermana Itzel Francisca De León Villar en la Cámara Alta.

La activista detalla que con esta resolución se le otorga la titularidad de la candidatura a diputación de representación proporcional de la fórmula cinco a una persona heterosexual que tiene matrimonio heterosexual vigente.

Exigen se les garantice el acceso a la justicia desde una perspectiva de DH

En ese sentido, María Teresa Campos, expone que las personas de la diversidad sexual exigen se les garantice el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos y de diversidad sexual.

"No al fraude, no a la dictadura heterosexual que busca borrarnos, pedimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantice nuestros derechos de representatividad colectiva, porque no hay libertad política si no hay libertad sexual”, expresa quien junto con su comunidad ha estado luchando contra los abusos de la familia de la senadora Sasil de León Villard, misma que en el estado se reparten, los siete hermanos y hermanas y cuñadas, cargos administrativos como legislativos.

Apenas el pasado 24 de septiembre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, había entregado a María Teresa Campos Flores la constancia como propietaria de la diputación de acción afirmativa de la comunidad.

Tribunal determina que Sahara Munira José Flores no forma parte de la comunidad

Lo anterior luego de que el Tribunal Electoral de Chiapas determinó que la ciudadana Sahara Munira José Flores, no forma parte de la comunidad y resultó ser fraudulenta.

Esta era una resolución histórica que se había logrado con el apoyo de las organizaciones civiles quienes presentaron las pruebas con valor jurídico para dicha impugnación.

En sesión pública de resolución, el magistrado y las magistradas del Tribunal Electoral, determinaron fundados los agravios denunciados por la parte actora, siendo confirmado que la ciudadana designada no formaba parte de la comunidad de la diversidad sexual y su autoadscripción resultaba simulada y fraudulenta.

Mediante criterio sostenido de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 15/2024, el Pleno señaló que cuando existan indicios o evidencias que generen dudas sobre la autenticidad de la autoadscripción, las autoridades deben verificar que ésta se encuentre libre de vicios e irregularidades, en pro de garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos.

