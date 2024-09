"Misión cumplida"; AMLO sobre aprobación de reforma indígena

Guaymas, Sonora.- A tres días de concluir su gobierno y desde la tierra Yaqui, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cumplió la misión que le encomendaron los integrantes de dicha comunidad para ser reconocidos, esto luego de que en días pasados fue aprobada la reforma constitucional en materia indígena.

En el acto de entrega de obras del Plan de Justicia Yaqui, el mandatario federal aseguró que con dicha reforma aprobada se le regresará al pueblo el respeto por sus culturas, sus tradiciones y sus lenguas.

“Quiero recordarles que aquí ustedes me entregaron la solicitud para que se impulsara una reforma a la constitución y se garantizaran los derechos de los pueblos indígenas de México. Y ya podemos decir, misión cumplida. Eso significa que esta reforma tiene varias cosas importantes desde luego, el respecto a las culturas, las tradiciones, las lenguas de los pueblos originarios”, explicó.

Frente a la población de dicha entidad, declaró que con la reforma indígena, también los integrantes yaquis van a contar con su propio presupuesto y el mismo será manejado por las autoridades del pueblo.

“O sea que van a tener su gobierno reconocido en la constitución y van ustedes a tener su presupuesto y lo van a poder administrar y manejar de manera directa. Eso no se podía antes de esta ley, antes de esta reforma a la constitución había que pasar los fondos por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales o celebrar convenios, pero ahora ya constitucionalmente pueden ustedes decidir que lo que es justicia les corresponde del presupuesto público, es dinero de todo el pueblo”, manifestó.

El jefe del ejecutivo federal declaró el gusto de visitar por última vez a los yaquis y dijo: “Por eso me da mucho gusto estar aquí y termino también celebrando, que no sé si sea de todo cierto, pero me pasa la respuesta de que desde hace 40 años no se daba una reunión de los ocho pueblos, de las autoridades, de los ocho pueblos municipales. Están aquí los gobernadores y autoridades tradicionales y autoridades tradicionales”.

Previo a concluir su discurso, el presidente López Obrador reiteró la dicha que tiene al entregarle a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el bastón de mando entregado por los pueblos originarios.

“Termino diciendo lo que ya repito y repito y que seguiré repitiendo, tenemos la dicha enorme de que le voy a entregar, no solo el bastón de mando, sino la banda presidencial a una mujer excepcional, una patriota mexicana. Con ello me voy muy contento de compartir con ustedes mi felicidad”, comentó.

Seguir leyendo:

Metro tendrá NUEVA forma de pago; así funcionará

¿Cómo van las Líneas del Metro 2, 3, 8, 12 y B hoy, 27 de septiembre?

IMÁGENES DESGARRADORAS: hombre arrastra a un caballo con su camioneta por varios metros

TJM