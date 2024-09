AMLO presiona para eliminar los organismos autónomos del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de la aprobación de la reforma para eliminar a los organismos autónomos del país, mismos que fueron creados en el periodo neoliberal, pues aseguró que estos solo buscan proteger los intereses particulares y no los intereses públicos.

Al explicar que es lo que pasará si es que se aprueba la reforma que propuso el pasado 5 de febrero, López Obrador declaró que los integrantes de dicho organismo van a convertirse en una oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), como lo era antes.

Además, adelantó que los trabajadores no tienen que preocuparse porque van a seguir laborando para dicha secretaría.

Durante la mañanera, explicó que durante los periodos que gobernaron los partidos de oposición se fueron debilitando las instituciones públicas, y al mismo tiempo, se buscó dejar todo en manos de los organismos autónomos.

Como ejemplo de ello, el mandatario federal indicó que con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al actual gobierno se le ha dificultado poder implementar el servicio de internet gratuito a la población de todo México.

“El Poder Ejecutivo, el Presidente, no puede decidir, aunque es un Presidente legal, legítimo, no puede decidir sobre as comunicaciones, le tengo que pedir permiso al organismo autónomo que crearon con ese propósito, y ese organismo autónomo no me da permiso; al Presidente. Por ejemplo, no me daban permiso para tener internet público gratuito”, agregó.