22 centros de rehabilitación en Nayarit han sido clausurados por no cumplir con las normas necesarias

Selene Maldonado directora de Centro Estatal Contra la Adicciones de Nayarit (CECA) anunció que en lo que va de la administración estatal se han clausurado al menos 22 centros de rehabilitación, el motivo, no cumplen con las normas, requisitos y estándares de salubridad.

Actualmente el consumo de metanfetaminas (cristal) es la droga con más aumento en Nayarit, para ese tipo de consumidores si se requiere internamiento, Marakame, es el centro que ofrece el gobierno del estado para su recuperación, luego de esa droga le sigue alcohol, cannabis y tabaco.

En el país se han reportado diversos casos de muertes y accidentes en estos centros. FOTO: Archivo.

El tratamiento debe realizarse con el consentimiento del paciente

“La efectividad del tratamiento es una moneda que está en el aire, puedes ir al centro más exclusivo, pero si no estás en la etapa de cambio no te va a servir de gran cosa, y hay personas que están en una etapa de cambio muy solida y en estos espacios que quizá no ofrecen las mejores herramientas lo consiguen porque es un tema personal” declaró la titular del CECA.

Pidió a los centros que aun existen que no internen a personas que no deseen hacerlo, porque no habrá cambio es su comportamiento e incurren en un delito.