Lorena Ortiz Ramírez la primera regidora trans está lista para romper tabús en el Cabildo de Tampico

La primera regidora transgénero electa en la historia de la ciudad de Tampico Lorena Ortiz Ramírez asumirá la responsabilidad a partir del 1 de octubre próximo, luego que forma parte de la planilla de la alcaldesa electa Mónica Villarreal Anaya, quien ganó los comicios pasados a través del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Acompañada del abogado Carlos Castro y del activista Mercurios Espinoza del Ángel, Lorena Ortiz Ramírez indicó que buscará participar en el Ayuntamiento porteño en todas las áreas posibles, sobre todo las relacionadas en el área social, pues su vocación de servicio data desde hace varios años.

"Me siento muy contenta de ser privilegiada que Mónica Villarreal me haya dado la oportunidad y más que nada ser la portavoz de una persona de la comunidad que por primera vez en todo Tamaulipas es electa, alzar un poco la voz por todas las personas trans, de la comunidad LGBT; gracias a México Igualitario tengo mi cambio de identidad desde hace dos años", precisó.

Buscará acabar con la discriminación en contra de estos grupos. FOTO: Archivo.

La primera regidora trans de Tampico trabajará contra la discriminación

En entrevista, la próxima funcionaria trabajará en una agenda robusta que está centrado más que nada en la salud y en la búsqueda de espacios igualitarios para todas las personas que habitan en el municipio.

"Tenemos varios (sectores de gestión), pero estamos trabajando día a día en ello, me habló el licenciado Mercurios, el licenciado Carlos me están ayudando, me están apoyando, los temas principales que son la salud y más de uno de la comunidad, de las chicas trans que sufrimos el día a día la discriminación, en lugares, en centros comerciales, en tiendas, en restaurantes, en muchos lugares, en la mayoría, no tengo una comisión en especial, la que sea siempre y cuando trabajemos por la ciudadanía, para todos los tampiqueños", completó.

Por su lado, Mercurios Espinoza del Ángel sostuvo que Lorena Ortiz Ramírez será la primera regidora transgénero de Tamaulipas, considerando que es altamente relevante que se le haya dado esta oportunidad para ser parte del próximo Cabildo de la ciudad de Tampico.

"Se trata de una persona que ha hecho activismo desde hace muchos años, nunca ha estado relacionada con las cuestiones políticas; sin embargo, eso no le quita la experiencia de velar por los derechos de las personas", dijo.

Estará acompañada en este proceso. FOTO: Carlos Juárez.

¿Qué labor social ha realizado Lorena Ortiz Ramírez?

El abogado indicó que la regidora ha realizado gestiones en hospitales públicos para que las personas, no necesariamente de la comunidad (LGBT), sino de la ciudadanía puedan acceder a estos servicios de salud donde a veces no cuentan con la capacidad económica para costear medicamentos.

Anticipó que como parte integrante del activismo a favor de la comunidad LGBT estarán cerca de la próxima regidora porteña Lorena Ortiz Ramírez para que sus gestiones y apoyos siempre estén apegados a la normatividad vigente a favor de la ciudadanía.

La funcionaria será la primera persona trans que ha logrado ser reconocida por la ciudadanía por medio del voto para llegar a este puesto. su llegada al poder es muestra de que este sector de la población se abre paso para poder ocupar puestos en los que se puede beneficiar y representar a la ciudadanía de la entidad.

El próximo 1 de octubre comienza el reto para la regidora, la cual tendrá que enfrentar a una cultura que aún no deja atrás la discriminación y el machismo, por lo que su simple presencia en el estrado es ya una victoria para las personas que durante años han sido relegadas de estos espacios.

Sobre su futuro político no se ha develado más información, por lo que es de suponer que se concentrará en las labores que ejecutará durante la próxima legislatura y una vez que termine su gestión determinará cuál será su siguiente objetivo.