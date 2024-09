En el PAN nunca será una alternativa en aborto o los matrimonios igualitarios, afirma exgobernador, Juan Manuel Oliva

Al revelar que él rechazo ser candidato a la dirigencia nacional de su partido, el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, afirmó que es momento de retomar los principios humanistas del Partido Acción Nacional, como la negativa al aborto, no a los matrimonios igualitarios y no a los votos despensa.

Entrevistado durante su visita al municipio de Apaseo el Grande, el exgobernador además habló de su expectativa para con el Gobierno de Libia Dennise García, del que dijo, ojalá sea un verdadero “renacimiento”.

Al hacer una reflexión del PAN, en su situación nacional y estatal, Oliva Ramírez, dijo que el partido ha decaído por

“He visto que el PAN ha decaído por el liderazgo que no se ha comprometido con los principios del PAN, porque no hay que inventar nada nuevo, que hay que rehacer el partido. No, tienes que volver a los principios”, afirmó.

Oliva Ramírez, quien fue gobernador en el sexenio del 2006 al 2012, dijo que el PAN debe mantenerse en sus principios conservadores.

Respecto al próximo Gabinete de Gobierno de la próxima Gobernadora, dijo que lo ve bien, ya que se debe trabajar en una renovación de liderazgos de personas en el ejercicio de gobierno.

Juan Manuel Oliva, recordó que el PAN tiene dignidad política y sabe asumir sus derrotas, por lo que ahora el partido debe regresar al trabajo en tierra y a la integración de los subcomités.

Explicó que rechazó la posibilidad de contender por la dirigencia nacional del PAN, ya que ni siquiera se están cumpliendo los plazos legales establecidos para el desarrollo de la contienda.

“Yo he decidido, me invitaron a participar (¿en qué sentido lo invitaron?) De candidato, (¿y no quiso?) No porque hay una reflexión que se debe de asumir que he visto porque el liderazgo no se ha comprometido con los principios del PAN porque no hay que inventar nada Nuevo, hay que rehacer el partido, no tienes que voltear a los principios, te olvidaste, tienes que voltear a la estructura que el partido te obliga a realizar. Tienes que volver a hacer un plan de campaña un año antes del inicio legal de la elección, que es cuando en octubre. Si es en 2024, empezará en octubre del 2023. Entonces los planes de campaña se presentan desde entonces y no los presenten”.