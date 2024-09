Caos en Frontera Norte por cobro a extranjeros que ingresan a México

Un enorme número de quejas y largas filas de automóviles se han registrado en la Frontera Norte de México a partir de que las autoridades mexicanas de migración empezaron a cobrar una tarifa desde el pasado fin de semana a los extranjeros que desean ingresar a México por la garita de San Ysidro, en Tijuana.

Se trata de un cobro de $37.75 dólares a los ciudadanos no nacidos en México que buscan entrar al país, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como se reforzaron las revisiones de documentación donde los mexicanos deban demostrar la nacionalidad mexicana para poder cruzar.

Varios testigos han compartido que desde el viernes 20 de septiembre los mexicanos deben mostrar su Identificación Oficial INE o el Acta de nacimiento para comprobar su nacionalidad mexicana, lo que ha generado varias quejas y largas filas de hasta 1 hora de espera para ingresar a Tijuana desde Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas de migración aseguran que estos cobros siempre estuvieron vigentes / FOTO: CUARTOSCURO

De acuerdo con información de EFE, un oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) declaró que este cobro de permiso de ingreso a México para extranjeros que viajan al país sin fines de lucro o con motivo de turismo, "ha estado vigente desde hace muchos años, solo que no lo habíamos aplicado”.

La autoridad mexicana de migración refirió además que en la garita San Ysidro siempre han estado a la vista las indicaciones de ingreso para connacionales, mexicanos y para extranjeros, “lo que pasa es que se habían acostumbrado a que no realizáramos (estos cobros) más que a unos cuantos extranjeros, pero no siempre va a ser así”.

Había largas filas de personas que intentaban ingresar a Tijuana / FOTO: CUARTOSCURO

La agencia de información EFE recabó algunos testimonios de personas que salieron afectadas con esta medida por el cobro de permiso de ingreso a México y la revisión de documentación que acredite la nacionalidad mexicana, en la garita de San Ysidro como es el caso de Guadalupe Espinoza, una joven mexico-estadounidense.

La joven contó que cruza la frontera con regularidad y en esta ocasión se dirigía a una fiesta de cumpleaños en Tijuana, sin embargo se encontró con esta caótica situación.

“Iba a pasar como siempre lo hago, pero esta vez me pidieron documento para demostrar que soy mexicana, y soy mexicana y estadounidense, pero no traigo ningún documento mexicano porque pensé que no lo necesitaba”, expresó.