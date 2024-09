Renuncia a su trabajo no sin antes dar su "último tiro de gracia"; borra datos de deudores

Renunciar al trabajo puede ser un paso gratificante si se lleva a cabo en buenos términos y ambas partes concluyen el acuerdo laboral sin inconvenientes, pero también pueden ser tortuosas cuando ocurre todo lo contrario y tanto el trabajador como la empresa terminan con asperezas. Recientemente, una empleada se hizo viral luego de publicar en redes sociales la forma en que decidió decir adiós a su compañía, por lo que se hizo viral rápidamente.

"Como último acto de amor, renuncié y eliminé a los deudores antes de irme", tiene como leyenda el video de Ivonne García, que actualmente tiene 664 mil "likes", así como 3 mil 900 seguidores en Tik Tok.

Al parecer es arquitecta la usuario de TikTok. Foto: Pixabay

En el clip de tan sólo 15 segundos, con la canción de fondo "¿Porqué te vas?" de Jeanette, la joven muestra una hoja de cálculo de Google Sheets con varias secciones, entre ellas, proyectos, por cobrar, configuración y control de caja; sin embargo, todo parece indicar que se encontraba en la hoja de "Por cobrar", pero tras seleccionar el documento en su totalidad, eligió la opción "eliminar filas", por lo que se borró la información relacionada con los deudores.

Renuncia y borra deudores de la base de datos de su extrabajo

El metraje publicado en TikTok, pronto se hizo viral y ya cuenta con más de 10,3 millones de reproducciones, alrededor de 13 mil 800 comentarios y ha sido compartido más de 48 mil ocasiones. Al respecto, múltiples usuarios de esa red social compartieron algunas de las cosas que hicieron antes de renunciar a sus puestos de trabajo en apoyo a su última acción, mientras que otros la critican por haber actuado de esa manera.

"Yo renuncié y formateé la computadora y el celular corporativo donde estaban todas mis listas de clientes. Ahora no venden ni el 10% de lo que yo producía", "Yo elimine todo y pague nómina a las chicas que se les debía y me largue!", "alguien de Coppel que quiera renunciar?", "No es necesario hacer eso... la vida continua. Y hasta el último día se debe ser fiel a la honestidad e integridad. No hay excusas", "Hasta para renunciar hay que ser profesional", entre otros comentarios se pueden leer.

Si bien esto pudo resultar una hazaña o hilarante para algunos internautas, lo cierto es que podría tener repercusiones importantes para la organización, de ahí que algunos usuarios de TikTok no celebraran esta acción. Sin embargo, también es cierto que la tecnología ha avanzado mucho y Google Sheets permite restaurar los cambios realizados a un documento, así como ver versiones antiguas.

