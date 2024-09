¿Qué pasó en la estación Aragón de la Línea 5 del Metro hoy, lunes 2 de septiembre?

Esta mañana de lunes 2 de septiembre usuarios de la Línea 5 del Metro que va de Pantitlán a Politécnico denunciaron el desalojo de uno de los trenes de la estación Aragón, lo que retrasó el traslado de los pasajeros a sus destinos.

Por lo anterior, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informaron que el desalojo se debió a que tuvo que se ser retirado un tren para su revisión. “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 5 luego de retirar un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, señaló.

Estación Aragón hoy 2 de septiembre. Foto: @MetroCDMX

Presentan retrasos la Línea 8 del Metro

Asimismo, la línea 8 del Metro de Garibaldi a Constitución de 1917 también presenta retrasos pues se realiza una revisión en zona de vías, “por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, detallaron las autoridades del Metro a través de su cuenta @MetroCDMX.

“Cómo va línea 8”, “¿Qué carajo en la línea 8 dirección Garibaldi?”, “línea 8 en estación Constitución cerrada”, “línea 8 detenida más de 8 minutos con dirección Constitución”, “qué sucede en la línea 8 no avanza”, “qué pasa en línea 8? No sale el tren de Constitución, “qué sucede en la línea 8 ya no pasa ningún convoy”, “línea 8 parada en escuadrón”, “10 minutos esperando tren en Garibaldi”, son algunos de los mensajes expresados en la red social de @MetroCDMX.

Retrasos en Línea 8 del Metro. Foto: tomada de

@MetroCDMX

¿Hay retrasos en Línea 3 del Metro?

Hasta el momento, el sistema Colectivo Metro señala que la Línea 3 del Metro de Indios Verdes a Universidad no presenta ninguna falla, pero sí una gran concentración de pasajeros.

“Por seguridad de las y los usuarios, al llegar a las terminales, algunos trenes salen de circulación o realizan maniobras para continuar con la operación, por lo que no se debe permanecer en los trenes. El llamado es a atender las indicaciones del personal del sistema para poder agilizar el servicio.”, informó.