Monreal cita a la bancada de Morena y sus aliados a las 6 de la mañana del martes para asegurar quórum

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, citó a las seis de la mañana del martes a la bancada de su partido y a la sus aliados en el PT y Verde Ecologista, esto para asegurar el quorum con el cual podrán iniciar la discusión y posible aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Luego de darse a conocer formalmente que la iniciativa al Poder Judicial de la Federación será discutida y votada en esta semana el Partido Acción Nacional y el PRI han respondido con buscar el apoyo de asociaciones civiles, incrementar el número de reservas al dictamen e incluso la bancada del Revolucionario Institucional ha adelantado que no participará en las discusiones por estar en un supuesto desacato judicial.

En respuesta a las suspensiones que otorgaron dos jueces para impedir el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, el coordinador de los diputados de morena, Ricardo Monreal, reiteró este lunes que “hay tesis que señala, primero, que es improcedente la suspensión porque es improcedente el amparo cuando se trata de adiciones o reformas, modificaciones a la Constitución.

“Entonces, todos los actos que de ahí se deriven son improcedentes, pero sí hay materia, aunque yo no la comparto, de que se exijan responsabilidades, dado que toda autoridad está sometida al principio de legalidad. No puedes hacer nada que no te esté permitido en la ley. Y, este acto de suspensión no lo permite la ley, por lo tanto se está violando el principio de legalidad flagrantemente”, explicó el morenista.