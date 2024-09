Me voy tranquilo, dice AMLO tras su último informe gobierno

Luego de que rindió su sexto y último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se retirará tranquilo.

“Fue un acto importante y festivo, no había tristeza, porque no hay razón para la tristeza. Al contrario, tenemos que sentirnos muy contentos, orgullosos todos, todos, millones de mexicanos que hemos participado en este proceso de transformación”, dijo.

El presidente dijo que todos deben sentirse contentos. Foto: Presidencia

AMLO asegura que se avanzó "muchísimo"

Señaló que durante su gobierno se revirtió una política de pillaje, de saqueo, clasista, racista y discriminatoria sentando las bases para la transformación.

El presidente López Obrador manifestó que “se avanzó muchísimo, ayer hablaba de que es un timbre de orgullo el poder informar que se redujo la pobreza en el tiempo que gobernamos, como no sucedía en décadas, que se redujo la desigualdad”. Recalcó que su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer excepcional.

“Además, imagínense la tranquilidad que siento, porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional, inteligente, honesta, de buenos sentimientos. Entonces, me puedo ir muy tranquilo, además aplicando mi convicción de que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, que aunque nos toquen la puerta, ‘soy el poderoso caballero don dinero, no abrirle’ , no, aquí no entras en esta casa”, aseveró.

brc